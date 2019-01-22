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Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal Altıner:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 20:56 | Son Güncelleme

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU bürokratları emekçinin en temel yemek hakkını vermekte bile acizdir. Emekçinin yemeğine ve parasına göz dikmeyin"

İZMİR (AA) - Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal Altıner, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki yemek ihalesinin sonuçlanmamasını eleştirdi.

Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şubeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altıner, belediye bürokratları ve Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yemek ihalesine zamanında çıkmadığını ileri sürdü. Altıner, "Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU bürokratları emekçinin en temel yemek hakkını vermekte bile acizdir. Tekraren dile getiriyoruz ki emekçinin yemeğine ve parasına göz dikmeyin. İBB yönetimini yemekhanelerin her emekçiye ulaştırılabilir olması, İZSU yönetimini de en kısa zamanda kendi ihalesine çıkıp tüm emekçilere yemeğin ulaştırması konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şube yönetim kurulu üyesi Başar Özmen de sendikanın mücadelesi üzerine İBB emekçilerinin yemek hakkına kavuştuğunu ancak bürokratların emekçi karşıtı politikaları sonucu İBB'nin sadece birkaç noktada yemek verdiğini ve emekçileri mağdur ettiğini iddia etti. Diğer noktalarda ise emekçileri yemekten mahrum bıraktığını savunan Özmen, şunları kaydetti:

"İZSU Genel Müdürlüğü bürokratları ise kurumun devasa bütçesi ve tüzel kişiliğine rağmen hiçbir çalışma yapmamış, emekçilerini görmezden gelmiş, onların insani temel bir hak olan yemek hakkını reva görmemiş, kendisini İBB bürokratlarının iki dudağı arasına hapsetmiş ve kurum için basit bir iş olan yemek ihalesine bile çıkamamıştır. Yüzlerce emekçi çalıştıkları iş yerlerinde yemekhane kurulabilir alan olmasına rağmen bürokratlarca yemek hakkından mahrum bırakılmıştır."

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