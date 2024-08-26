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  4. Tüm yurdu sardı! Meteoroloji’den bir uyarı daha

Tüm yurdu sardı! Meteoroloji’den bir uyarı daha

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.08.2024 09:26
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Dün meteoroloji ve AFAD sel, sağanak yağış, gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgar oluşumuna dair birçok ‘sarı’ ve ‘turuncu’ kod ile uyarıda bulundu. 26 Ağustos Pazartesi haftanın ilk günü için ise, aynı uyarıları yaparak, birçok bölge ve ilde yaşayan vatandaşlara ‘aman dikkat’ dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun hava durumu hakkında günlük olarak verileri paylaşmaya devam ediyor. 26 Ağustos Pazartesi haftanın ilk günü için de birçok uyarıda bulundu. Yayınlanan verilere göre, yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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26 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri çok bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla güney ve batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

yagis

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış
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