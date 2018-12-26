Tüm yurt beyaza büründü!

İç ve doğu bölgelerin etkisi altına alan kar yağışı, Karadeniz ve İzmir'de de etkili oldu. Uşak'ta İzmir-Ankara yolunun yer yer trafiğe kapanmasına neden olan kar yağışı Ankara'da da etkisini azaltmadan devam ettiriyor. İşte yurttan kar manzaraları...

Türkiye'de kar etkili oluyor

ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Çamlıca tepesinde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kar yağışı görüleceği bildirmişti.

Gece saat 04.30 itibari ile kar yağışı başladı. Hava sıcaklığı ise 0’ın altına düştü.

Kar yağışı yüksek kesimlere etki ederken, Büyük Çamlıca Tepesi’nde kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü.Alınan bilgiye göre, başkent genelinde devam eden yoğun kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Kar yağışı il genelinde sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, kar kalınlığı kimi bölgelerde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen başkentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşlar da karın keyfini kar topu oynayarak ve kızakla kayarak çıkardı. Kuğulu Park, Seymenler ve Kurtuluş Park başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar kar yağışı altında çocuklarıyla eğlenerek vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da beyaza bürünen başkent sokaklarından cep telefonlarıyla çektikleri kar manzaralarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ARAÇ DEVRİLDİ Bu arada dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağacın devrilmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı.

Ağaçların üzerine düştüğü park halindeki araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Ana arterlerdeki refüj ve kaldırımlarda bulunan birçok ağacın dalı da biriken kar kütleleri nedeniyle kırıldı.

Devrilen ağaçlar ve kırılan dal parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan cadde ve sokaklar belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı.

KAR KÜREME VE YOL TUZLAMA ARAÇLARI SABAHA KADAR ÇALIŞTI Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ulaşımda sorun yaşanmaması için önlem aldı. Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için sabaha kadar ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yürüttü.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valisi Vasip Şahin kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

Başkentteki 9 üniversite de etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti.

KONYA'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ Konya ve çevresinde etkili kar yağışı dolayısıyla şehirler arası kara yolları trafiğe kapandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece yerini kara bıraktı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları trafiğe kapandı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü.

Belediye ekipleri ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarda bulundu.

AFYONKARAHİSAR'DA KAR YAĞIŞI Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan vatandaşlara belediye tarafından kalacak yer sağlandı ve sıcak çorba ikramı yapıldı.

Antalya-Afyonkarahisar ve Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolunda etkili kar ve tipi dolayısıyla yolda kalan vatandaşlara Sandıklı Belediye ekipleri sıcak çorba ikram etti. İlçede konaklamak isteyen vatandaşlar için de Hüdai Kaplıcalarında bulunan boş apart dairelerden yer verildi.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde kara yolları ekipleri tarafından küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sandıklı Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından da kepçelerle yol açma çalışmaları yapılan ilçede kalan ağır tonajlı kamyon ve tır sürücüleri Sandıklı Zabıta ekiplerince yapılan anonsla Sandıklı Otogar kavşağına kurulan ikram çadırına davet edildi.

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, şunları söyledi:

"Sandıklı Belediyesi tarafından yolda kalan vatandaşlarımız için çorba ikramı yapıyoruz. Malumunuz Afyonkarahisar-Antalya yolu trafiğe kapalı. Otogar kavşağındayız. Tırlar, kamyonlar ve diğer araçlar yol kapalı olduğu için gidemiyor. Burada kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyoruz. Ayrıca konaklama ihtiyacı olanları da bünyemizde bulunan Hüdai İşletme Müdürlüğümüze gönderiyoruz. Konaklama ihtiyaçlarını da bu şekilde gideriyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kış gününde biz yol açılıncaya kadar sabaha kadar burada olacağız."

SAMSUN'DA KIŞ Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği bulunmayan tırların geçişine izin verilmiyor. Bölge trafik ekipleri, Kavak ve Havza ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolundaki kontrollerinde Ankara istikametine giden ve kış lastiği olmayan tırların geçişine izin vermedi. Yolda uzun tır kuyrukları oluştu. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Kavak-Havza arasında araç trafiği kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaparken, iş makineleriyle kar birikintileri temizleniyor.

MANİSA'DA KAR YAĞIŞI Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüştü. Yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.

İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, trafik akışı kontrollü olarak yapılıyor.

UÇAK'TA İZMİR-ANKARA YOLU YER YER TRAFİĞE KAPANDI Uşak ve çevresinde gün boyu yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Aralıksız yağan kar nedeniyle İzmir-Ankara yolu D-300 üzerinde yer yer yol trafiğe kapandı.

Özellikle Dumlupınar, Banaz, Derbent ve Kızılcasöğüt bölgesindeki rampalarda 2-3 km araç kuyruğu oluştu. Genellikle kış lastiği olmayan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin karıştığı maddi hasarlı kazalarından dolayı trafik kilitlenme noktasına geldi.

Uşak'ın bazı dağ köylerinde ise ulaşım kapanırken ekiplerin gerekli çalışmaları başlattığı öğrenildi.

İl merkezlerinde belediyeler, ana yollarda karayolları ve trafik ekipleri yolların açık kalması için yoğun çaba harcıyor.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, sabah saatlerinde kar yağışının bitimiyle don olayının yaşanması bekleniyor.

Diğer yandan Uşak Valiliği olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak il genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün ara verildiğini açıkladı.

Aynı zamanda çalışan hamile ve kronik hastalığı bulunan personele de idari izin verildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar ve tipi nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki 398 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 258 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, Bahçesaray'da 30, Başkale'de 17, Çatak'ta 54, Edremit'te 1, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 125, Muradiye'de 5, Saray'da 2 ve Tuşba ilçesinde 11 yerleşim biriminin yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu kaydedildi.

Gürpınar ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken belediye ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri araçlarına zincir takmaları yönünde uyardı.

Erciş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalarda, dünden bu yana kapalı 82 yerleşim yolu açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Ekiplerin sadece yolları değil kaldırımları da temizlediğini anlatan Mehmetbeyoğlu, güzel ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

BİTLİS- HAKKARİ VE MUŞ Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 79 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 7 köy, 10 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy, 8 mezra ve Şemdinli ilçesinde 1 köy 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta kar yağışı sonucu 29 köy yolu ulaşıma kapandı.