Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs, tüm yurtta çeşitli ekinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar Samsun'da, Atatürk'ü temsil eden Türk Bayrağı'nın karaya çıkarılması ile başladı. Ankara'da ise Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı. Törenler renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs kutlamaları

SAMSUN 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi’nde Atatürk’ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler başladı.

19 Mayıs kutlamaları, sabah 07.30’da Atatürk Anıtı’nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Vali Osman Kaymak, anı defterini imzaladı. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi.

Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele’yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği tören alanına götürüldü.

İSTANBUL 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törenin ardından parti ve STK temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Fatih Karagümrük Spor Kulübü Tekvando Takımı da alanda kısa bir gösteri yaptı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, tören alanına girenleri tek tek aradı. Etkinlik programının açıklanmasının ardından başlayan törende ilk olarak, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Cumhuriyet Anıtı önüne konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi askerler katıldı.

ANKARA Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlerle birlikte aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Kasapoğlu, ardından Misak-ı Milli kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

'VATANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ' Bakan Kasapoğlu deftere şunları yazdı: Büyük Atatürk; bugün, 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelemizin yüzüncü yılını idrak ediyoruz. 100 yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşüne ve bağımız devletimizin duruşuna ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimiz sadakatle, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bilgili, sağlıklı, ahlaklı, erdemli, manevi ve kültürel değerlerimizi sahiplenen, kendine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarını hisseden gençliğimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Son nefesimize kadar ülkemize ve vatanımıza sahip çıkacağımıza ve tutuşturduğunuz istiklal ruhunu yaşatacağımıza söz veriyoruz. 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıl dönümünde sizi, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

GENÇLER, RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU Bakan Kasapoğlu, daha sonra Anıtkabir Tören Meydanı'nda 81 ili temsilen 81 Türk Bayrağı ile hazır bulunan gençlerle fotoğraf çektirdi. Törene katılan gençler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflı tişörtlerle renkli görüntüler oluşturdu. Anıtkabir, törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.

O GEMİ SAMSUN'DA 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılında İstanbul'dan tarihi yolculuğa çıkan Piri Reis Üniversitesi gemisi, Samsun’a ulaştı.