Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Rengarenk kıyafetleri, birbirinden güzel gösteriler ile 23 Nisan'a hazırlanan çocuklar, katıldıkları etkinliklerle heyecan dolu bir gün geçirdi.

Sergiledikleri gösterilerle göz dolduran çocuklar, farklı kıyafetleri ve Türk bayrakları ile gösteri noktalarını doldurdu.

23 Nisan için hazırlanan törenlerin ardından ilk ziyaret edilen yerlerden biri ise Anıtkabir oldu.