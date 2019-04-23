HABER

Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tüm Türkiye'de farklı etkinliklerle kutlandı. Büyük coşku ile gerçekleştirilen etkinliklerin yıldızları ise çocuklar oldu.

Rengarenk kıyafetleri, birbirinden güzel gösteriler ile 23 Nisan'a hazırlanan çocuklar, katıldıkları etkinliklerle heyecan dolu bir gün geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan renkli görüntüler

Sergiledikleri gösterilerle göz dolduran çocuklar, farklı kıyafetleri ve Türk bayrakları ile gösteri noktalarını doldurdu.
23 Nisan için hazırlanan törenlerin ardından ilk ziyaret edilen yerlerden biri ise Anıtkabir oldu.
İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bazı kareler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Ümraniye'de merdiven çöktü!

Ümraniye'de korku dolu anlar! Merdiven çöktü

Kendine zarar verdi, polislere saldırdı! Korkunç olay Adana'yı karıştırdı

Kendine zarar verdi, polislere saldırdı! Adana karıştıran anlar

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.