Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu! İşte kutlamalardan kareler

Rengarenk kıyafetleri, birbirinden güzel gösteriler ile 23 Nisan'a hazırlanan çocuklar, katıldıkları etkinliklerle heyecan dolu bir gün geçirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan renkli görüntüler
Sergiledikleri gösterilerle göz dolduran çocuklar, farklı kıyafetleri ve Türk bayrakları ile gösteri noktalarını doldurdu.
23 Nisan için hazırlanan törenlerin ardından ilk ziyaret edilen yerlerden biri ise Anıtkabir oldu.
İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bazı kareler...
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