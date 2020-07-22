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Tuma Çelik hakkındaki fezleke TBMM komisyonunda

22.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

TBMM'deki ilgili komisyon, bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanmasının ardından HDP'den ihraç edilen milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını ele almak için toplandı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanmasının ardından Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını ele alıyor.

Karma komisyon, AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Toplantıda, dosyayı görüşmek üzere beş kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. AKP'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP'den Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve HDP'den İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonuna üye olarak seçildi.

Hazırlık komisyonu, fezlekede yer alan tüm delilleri, konuya ilişkin tüm evrakı inceleyecek. İlgili savcılıktan ek bilgi belge isteyebilecek. Komisyon, hakkında fezleke hazırlanan Çelik'i çağırıp savunmasını da isteyecek. Hakkında fezleke düzenlenen milletvekili, yazılı ya da sözlü savunma verebileceği gibi, bunun için başka bir üyeye vekalet verebiliyor. Hazırlık komisyonunun bir ay içinde raporunu karma komisyona sunması gerekiyor.

Karma komisyon, hazırlık komisyonunun raporunu ele alarak dokunulmazlığın kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verecek. Rapor Genel Kurul gündemine gelecek ve burada görüşülerek karara bağlanacak. Genel Kurul'daki oylama gizli yapılacak.

Mardin'de 2018 yılında bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP milletvekili Çelik geçen hafta partisinden istifa etmişti. Ardından HDP de Çelik'in partiden ihraç edildiğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından HDP'nin milletvekili sayısı 57'ye düşmüştü.

DW,DHA/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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