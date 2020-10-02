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Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor

02.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu hakkında nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen bağımsız milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanmasının ardından Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyası konusunda kararını verdi.

Komisyon üyeleri Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Şimdi Tuma Çelik ile bu komisyon kararının Genel Kurul gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor. TBMM Genel Kurulundaki oylama gizli yapılacak.

Mardin'de 2018 yılında bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan milletvekili Çelik, Temmuz ayında partisi HDP'den istifa etmişti. Çelik, istifasını duyururken "Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suiistimal edilmemesi için Partim HDP'den istifa etme kararını aldım. Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum" ifadesine yer vermişti.

HDP de Çelik'in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından HDP'nin milletvekili sayısı 57'ye düşmüştü.

DW, DHA / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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