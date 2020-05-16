Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan imzas\u0131yla yay\u0131mlanan karara g\u00f6re, Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 Kurmay Ba\u015fkan\u0131 T\u00fcmamiral Yayc\u0131, Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 emrine atand\u0131.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Nas\u0131l ba\u015fard\u0131n?' Buse Terim'den de\u011fi\u015fim cevab\u0131!Onayland\u0131! Tam 3 trilyon dolar...SMA hastal\u0131\u011f\u0131 nedir, SMA hastal\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l belirti g\u00f6sterir?