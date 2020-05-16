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Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 07:02 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.

(AA)

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