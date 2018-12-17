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Tumblr geri döndü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 09:27 | Son Güncelleme

Sosyal medya devleri arasında yer alan Tumblr, uygulamasını tekrardan App Store’da yayınlamayı başardı. Peki, sosyal medya devi, App Store’a geri dönebilmek için neleri feda etti? İşte detaylar.

Tumblr geri döndü!

Apple, geçtiğimiz ay Tumblr‘ın uygulamasını bir anda App Store’dan kaldırmıştı. Yahoo’nun bünyesinde yer alan sosyal medya devinin uygulamasının neden App Store’dan kaldırıldığı ise kısa bir süre sonra belli olmuştu.

Apple’dan gelen açıklamaya göre; uygulamada yer alan çocuk pornosu içeriklerinden dolayı, uygulama App Store’dan kaldırılmıştı. Bildiğiniz gibi Apple, uygulamaların çocuk cinsel istismar materyalinin veri tabanında taranmasını talep ediyor. Ancak uygulama bu özelliğe sahip olmadığı için bu tip içerikleri listeliyordu. Cupertinolu teknoloji devi, müşterilerini korumak için uygulamayı kaldırmıştı.

Yaşanan bu olaylardan sonra sosyal medya devi geri adım atmış ve platformundaki tüm cinsel içerikli video ve fotoğrafları kaldırmıştı. Bu hamlesi ile kullanıcılarının büyük bir bölümünü kaybeden Tumblr, bugün yeniden App Store‘daki yerini aldı.

Apple’ın şartlarını yerine getirmek için tabularını yıkan firmanın geleceği pek parlak görünmüyor. Kendi savunduğu şeyleri bir anda çiğneyen firma bakalım daha kaç yıl daha varlığını sürdürebilecek?

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Anahtar Kelimeler:
Tumblr sosyal medya App Store

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