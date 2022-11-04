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  4. Tumblr kararından döndü: Müstehcen içerik yasağı kalktı! Tekrardan izin verilecek

Tumblr kararından döndü: Müstehcen içerik yasağı kalktı! Tekrardan izin verilecek

04.11.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya denildiğinde çoğu kişinin aklına Instagram, Facebook, Twitter ve WhatsApp geliyor. Ancak bazıları ABD menşeli sosyal ağ ve blog sitesi Tumblr'ı da unutamıyor. Müstehcen ve yetişkinlere yönelik içeriklerle çok kez gündeme gelmiş olan Tumblr, 2018'de bu konuda bir yasak getirmişti. Tumblr'ın yasak kararı, o dönem Tumblr kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Ancak dört yıl sonra bu karardan geri dönüldü. Tumblr'da müstehcen içerik yasağı kalktı!

Tumblr kararından döndü: Müstehcen içerik yasağı kalktı! Tekrardan izin verilecek

Şimdilerde pek popüler olmayan sosyal medya uygulamaları, bir zamanlar çok popülerdi. Bunlardan biri de Tumblr'dı. Tumblr, ülkemizde özellikle gençler tarafından kullanılıyordu. Milyonların ilgisini çeken sosyal ağda bundan yıllar önce müstehcen ve yetişkinlere yönelik içerikler de oluyordu. Takvimler 2018'i gösterdiğinde ise Tumblr önemli bir karar aldı ve müstehcen içeriği yasakladı. Fakat bu yasağı şimdi tersine çevirdi.

TUMBLR'DAN YENİ MÜSTEHCEN İÇERİK KARARI!

The New York Times'ın haberine göre Tumblr, 2018 getirilen müstehcen içerik yasağını kaldırdı. Tumblr, müstehcen içeriği yasakladığını açıkladıktan dört yıl sonra yine bu tarz içeriklere izin vermeye başlayacak. Şirkete göre müstehcen, yetişkinlere yönelik ve cinsel temalı içerikler, Tumblr'ın eylül ayında kullanıma sunduğu bir sistem olan topluluk etiketleriyle etiketlendiği sürece sorun yaratmayacak. Ancak cinsellik içeren eylemlerin görsel tasvirleri Tumblr'da yasak olmaya devam edecek.

Tumblr'ın içerik politikalarının geri kalanı aynı kalacak ve nefret, spam, şiddet içeren tehditler veya yasa dışı herhangi bir şeye hala izin verilmeyecek.

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Platform bu konuyla ilgili bir blog yazısı da yayınladı.

Blog yazısında "Bu değişimin Tumblr'da sanatsal ifadenin gelişmesi için daha fazla alan yaratmasını ve her birinizi kendi deneyiminizi yaratmanız ve sevdiğiniz şeyleri güvenli bir şekilde keşfetmeniz konusunda güç vermesini umuyoruz." denildi.

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Tumblr, 2018'deki müstehcen içerik yasağından sonra kullanıcı kaybı yaşamıştı.

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