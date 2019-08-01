Tümbüldek’te termal turizm hamlesi

Bursa’nın sağlık turizmindeki potansiyelini yerinde incelemek üzere Mustafakemalpaşa’ya gelen Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Tümbüldek kaplıcalarını ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya Tümbüldek’te bir dizi ziyarette bulundu. Ziyarette Tümbüldek’in Türkiye’nin termal turizm alanında câzibe merkezlerinden biri hâline gelmesi yolunda hazırlanan projeler üzerine istişâre ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek maksadıyla kurulan USHAŞ, Bursa’daki sağlık turizmi çalışmalarını mercek altına aldı. Bursa’ya gelen USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’ya, Tümbüldek’te incelemelerde bulundu. Şifalı su kaynaklarının daha etkin kullanımı ile birlikte Tümbüldek’in termal turizm alanında cazibe merkezlerinden biri hâline gelmesi için yapılan toplantıda mevcut termal kaynaklar, termal kaynakların sağlık turizmine entegrasyonu gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Öz kaynaklarıyla büyüyen ve kalkınan bir Mustafakemalpaşa için durmadan çalıştıklarını ifade ederek termal kaynakların sağlık turizminde aktif olarak kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yapılan toplantı ile birlikte hız kazandığını belirtti.

USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’nın ziyaretini değerlendiren AK Parti Bursa Milletvekili Esgin, artık harekete geçme zamanının geldiğini vurgulayarak, Tümbüldek’in tarihî bir termal değer olduğunu turizm potansiyeliyle de dünyaya örnek olacağını söyledi.

Tümbüldek kaplıcalarının termal turizm bakından Türkiye’nin parlayan yıldızı olabileceğine işaret eden USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Tümbüldek’e daha nitelikli sağlık turistleri getirebilmek için birçok yetkiye sahip olduklarını belirterek, “Nasıl daha iyi şekilde tanıtabiliriz bunları değerlendiriyoruz. İlçeye önemli hizmetler kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.



