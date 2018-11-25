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TÜMEMEKDER Zonguldak Şubesi 13. Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

Genel Başkan Satılmış Çalışkan: - "Maaş sorunları, biliyorsunuz bugün tavanla taban arası çok muazzam açıldı. Bugün tabanımız 900 liraya kadar düştü, tavandan da 4 bin liraya kadar emekli olanlar var. Bu kadar farklı bir uygulama haliyle huzursuzluk yaratmaktadır"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, "Maaş sorunları, biliyorsunuz bugün tavanla taban arası çok muazzam açıldı. Bugün tabanımız 900 liraya kadar düştü, tavandan da 4 bin liraya kadar emekli olanlar var. Bu kadar farklı bir uygulama haliyle huzursuzluk yaratmaktadır." dedi.

TÜMEMEKDER Zonguldak Şubesi'nin 13. Genel Kurulu öncesi gazetecilere açıklama yapan Çalışkan, 25 yıl bilfiil hizmeti tamamlayanın emekli olabilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışkan, emeklilerin maaş ve sağlık olmak üzere iki sorunu olduğunu savunarak, "Maaş sorunları, biliyorsunuz bugün tavanla taban arası çok muazzam açıldı. Bugün tabanımız 900 liraya kadar düştü, tavandan da 4 bin liraya kadar emekli olanlar var. Bu kadar farklı bir uygulama haliyle huzursuzluk yaratmaktadır." diye konuştu.

Tüm emeklileri kapsayan intibak yasasının çıkarılması gerektiğini belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bu intibak yasasının geçmişteki gibi hatalı olmaması gerekir. Geçmişte yapılan, kısmi bir iyileştirmeydi. Bu yasada taban aylık belirlenmesi lazım, taban aylık açlık sınırının bir lira da olsa üzerinde olacak. Yani bugün 800-900 lira dediğimiz aylıklar... Bundan sonra aylık bağlama oranlarını belirlemek için taban aylığın üzerine aynı yine yasamızda mevcut olan 240 güne bir puan verilerek belirlenecek. Aylık bağlama oranı belirlendikten sonra kim hangi dereceden prim ödediyse bunun karşılığında o belirlenen aylık bağlama oranı... Mesela 3-5 kişinin aylık bağlama oranı yüzde 70 ile belirlendi ama prim ödedikleri dereceleri farklı, herkes kendi ödediği derecesinin yüzde 70'ini alacak. İşte bizim bu gün senelerce söylediğimiz hizmet ve prime dayalı standart birliği budur. O gün kimsenin kimseye hakkı geçmez, emekliler birbiriyle kavga etmez. Bunun için bir an önce hükümetten bunları talep ediyoruz. Çıkarılmasını istiyoruz."

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emekli Genel Başkanı Satılmış Çalışkan TÜMEMEKDER Zonguldak

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