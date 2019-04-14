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Tümör ameliyatı olan alageyik sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan ve vücudunda tümör tespit edilen bir alageyik rehabilitasyon merkezinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına 2014 yılında başlanan ve tamamlanarak hizmete girmesi sonrasında Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma unvanını alan Ormanya’da yaban hayatının korunması için önemli bir hizmet hayata geçirildi.73 türde 871 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya’da Doğu Marmara’nın en donanımlı yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi kuruldu.

Tümör ameliyatı olan alageyik sağlığına kavuştu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan ve vücudunda tümör tespit edilen bir alageyik rehabilitasyon merkezinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına 2014 yılında başlanan ve tamamlanarak hizmete girmesi sonrasında Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma unvanını alan Ormanya’da yaban hayatının korunması için önemli bir hizmet hayata geçirildi.73 türde 871 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya’da Doğu Marmara’nın en donanımlı yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi kuruldu. Merkezde ilk olarak Ormanya vahşi yaşam alanında bulunan alageyik sağlığına kavuşturuldu.

“Testislerinde tümör olduğu tespit edildi”
2 veteriner hekim 1 biyolog 1 veteriner teknikeri ve sorumlu hayvan bakıcıları bulunduğu merkezde, Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan alageyik ameliyat edildi. Yapılan muayenesinde testis bölgesinde tümöre rastlanan alageyik, uzman ekip tarafından yakalandı. Gerekli işlemleri yapılan alageyik, merkezde tedavi altına alındı. Ameliyat edilen alageyiğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Mehmet Çetinkaya, “Alageyik Ormanya’da yaşayan kayıtlı bir hayvan. Yaptığımız muayene sonucunda hayvanın testislerinde tümör olduğu tespit edildi. Durumu değerlendirerek ameliyatı gerçekleştirdik” dedi.

“Tekrar doğal yaşam alanına alacağız”
Alageyiğin başarılı bir operasyon geçirdiğini ifade eden Çetinkaya, “Operasyon sonucunda tümör bölgesini tamamen temizledik. Hayvanın kastrasyon işlemini de bu ameliyatta gerçekleştirmiş olduk. Alageyiğimizin şuan için sağlık durumu ve yaptığımız tahlilleri iyi durumda. Buradan rehabilitasyon odasına alacağız. Daha sonra son muayeneleri yapıldıktan sonra her hangi bir duruma rastlanılmadığı takdirde tekrar doğal yaşam alanına alacağız” diye konuştu.

Tümör ameliyatı olan alageyik sağlığına kavuştu

Tümör ameliyatı olan alageyik sağlığına kavuştu

Tümör ameliyatı olan alageyik sağlığına kavuştu

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