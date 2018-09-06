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Tümör nedeniyle futbolu bırakan Volkan'ın hayali Muslera ile tanışmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 15:01 | Son Güncelleme

YENİ Malatyaspor'un altyapısında futbol oynarken ayağında tespit edilen tümor nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Volkan Vural (17), en büyük hayalinin Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile tanışıp imzalı bir formasını almak olduğunu söyledi.

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- YENİ Malatyaspor'un altyapısında futbol oynarken ayağında tespit edilen tümor nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Volkan Vural (17), en büyük hayalinin Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile tanışıp imzalı bir formasını almak olduğunu söyledi.

Malatya'da yaşayan Volkan Vural, 13 yaşında kentte bulunan Malatya Aile Sosyal Politikalar Spor amatör takımında futbola başladı. Burada başarılı maçlar çıkaran Vural, 15 yaş kategorisinde çıktığı ilk maçta, 3 gol 2 asist yaptı. Vural, bu karşılaşmayı izleyen Trabzonspor'un Altyapı Sorumlusu Sadi Tekelioğlu'nun dikkatini çekti. Okullarına ziyarete gelen Trabzonspor bağlantılı hocaların da heyecanla izlediği Volkan Vural, Trabzon'a çağrıldı. Fakat genç yetenek sol kalçasında oluşan ödem nedeniyle sakatlanınca Trabzon'a gidemedi.

Vural, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Geçen yıl ayağındaki ağrı nedeniyle Malatya'da hastaneye giden Volkan Vural, teşhis konulamayınca Ankara'nın yolunu tuttu. Ankara Onkoloji Hastanesi'nde muayene olan Volkan Vural'ın sağ ayak fibula kemiğinde tümor olduğu belirlendi. Çok sevdiği futbolu bırakmak zorunda kalan Volkan Vural'ın 11 aydır tedavisi sürüyor. Tedavisinin ilk altı ayında Ankara'da ailesi ile birlikte tuttuğu evde kalan Volkan Vural, beş aydan beri de Malatya'dan Ankara'ya gidip geliyor.

Futbolu bırakmak zorunda kalmasının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Volkan Vural, "Kendimi bildim bileli futbol oynuyordum. Tekrar futbol oynamayı çok isterim, imkanlar ölçüsünde. Ama sağlığım açısından zarar olacaksa olmasın" dedi.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Volkan Vural, "4 Kasım'da Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması var. O maça çok gitmeyi istiyorum. Aynı zamanda Muslera hayranıyım. Bir imzalı formasını almayı çok isterim" diye konuştu.
Volkan Vural, ilaç tedavisinin bitmesine ise 45 gün kaldığını belirtti.

Görüntü dökümü:

-Volkan Vural'dan görüntü

-Volkan Vural ile röp.

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