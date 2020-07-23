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Tümörü olan hasta köpek çöp kutusuna atıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Hastalığı nedeniyle çöpe atılan köpeğin hikayesi, bu dünyada acımasız insanlar olduğu kadar iyi kalpli insanların da bulunduğunu mükemmel bir şekilde gösteriyor.

Tümörü olan hasta köpek çöp kutusuna atıldı

Brezilya’nın Botucatu şehrinde tümörlü bir köpek, hastalığı nedeniyle çöpe atılarak ölüme terk edildi. Neyse ki, yoldan geçen biri çöp tenekesindeki köpeği fark etti. Köpeği bulan kişi yürek burkan anları videoya kaydetti.

KÖPEK TIPKI ESKİ BİR EŞYA GİBİ ÇÖPE ATILMIŞTI

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Köpeği bulan Palinha Rodrigo videoyu “Dünyayı daha kötü bir yer yapmak için uğraşan insanlar var ve bir gün bile ara vermiyorlar. Bu, çöpe atılan küçük bir köpek. Her gün bir çok kötülük oluyor. Tüm hayvanseverlerin cesaretlerini kaybetmemelerini ve sahiplenilen her hayvan için mutlu olmalarını diliyorum.

HIZLICA VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

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Köpeği kurtaran kişi ona Portekizce’de küçük çiçek anlamına gelen Florzinha ismini vererek, vakit kaybetmeden köpeği veterinere götürdü.

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MİDESİNDE TÜMÖR ÇIKTI

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Kontrolleri yapılan Florzinha tümör ameliyatından önce ilaçla tedavi edilecek.

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Köpeği kurtaran Palhinha başka bir post daha paylaşarak “Asla vazgeçmeyeceğiz. Kennel’deki veterinerler bize gereken tüm bakımı ve tedaviyi sundular. Florzinha çok kısa bir süre içinde seveceği bir eve kavuşacak” dedi. Palhinha ayrıca köpeğe bu kötülüğü yapan kişiyi teşhir etmekle enerji harcamamaları için insanları uyararak tüm pozitif enerjiyi Florzinha’ya yönlendirmelerini istedi.

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TEDAVİSİ SÜRECEK

Palhinha, Florzinha’nın tedavi edildiği veteriner kliniğine ve iyileşme sürecine katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Şu an çok iyi bakılan Florzinha, sevdiği sıcak banyoların ve heyecanlı araba gezilerinin tadını çıkarıyor.

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Sahiplendikleri hayvanın sorumluluğunu alamayan insanlar nedeniyle dünyadaki evsiz hayvan sayısında inanılmaz bir artış var. Amerikan hayvan hakları savunucusu ASPCA adlı kuruma göre, yalnızca Amerika’da yılda 6.5 milyon hayvan barınaklara bırakılıyor ve bu hayvanların yalnızca yarısı tekrar sahiplendiriliyor.


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