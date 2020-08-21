Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi? Fatih Sondaj gemisi Tuna-1 kuyusu hangi şehre yakın?

Tüm Türkiye’nin nefeslerini tuttuğu ve Erdoğan’ın müjde açıklamalarını beklediği konuyla ilgili tüm soru işaretleri cevap buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdiğini müjdeledi. Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Erdoğan, operasyonun tamamen milli imkanlar ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Aynı zamanda Tuna-1 kuyusu ile ilgili elde edilen verilere göre aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin de muhtemel olduğu bildirildi. Erdoğan, hedefin 2023 yılında Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmak olduğunu söyledi. Bundan sonra tespit kuyuları açılacak ve üretim konsepti belirlenip yapım işlerine geçilecek. Şimdi, Tuna-1 lokasyonu nerede sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Tuna-1 kuyusu nerede?

Tuna-1 kuyusu nerede?

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de yapılacak ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına 29 Mayıs’ta Erdoğan tarafından Trabzon’a uğurlanmıştı. 30 Haziran’da Zonguldak’a gelen gemi, 20 Temmuz’da ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamalara göre Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonu içinde sondaj çalışmalarına başlamıştı.