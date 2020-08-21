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  4. Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi? Fatih Sondaj gemisi Tuna-1 kuyusu hangi şehre yakın?

Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi? Fatih Sondaj gemisi Tuna-1 kuyusu hangi şehre yakın?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 15:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merakla beklenen müjde açıklaması sonrası Tuna-1 kuyusu araştırılmaya başlandı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz’de gerçekleştirildiğinin açıklanmasının ardından Tuna-1 lokasyonu nerede sorusu soruluyor. Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmesi üzerine Tuna-1 kuyusu nerede ve Tuna-1 kuyusu hangi şehre yakın merak ediliyor. Peki, Tuna-1 kuyusu hangi ilin sınırlarına yakın? Tuna-1 lokasyonu nerede?

Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 lokasyonu neresi? Fatih Sondaj gemisi Tuna-1 kuyusu hangi şehre yakın?

Tüm Türkiye’nin nefeslerini tuttuğu ve Erdoğan’ın müjde açıklamalarını beklediği konuyla ilgili tüm soru işaretleri cevap buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdiğini müjdeledi. Fatih Sondaj Gemisi 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Erdoğan, operasyonun tamamen milli imkanlar ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Aynı zamanda Tuna-1 kuyusu ile ilgili elde edilen verilere göre aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin de muhtemel olduğu bildirildi. Erdoğan, hedefin 2023 yılında Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmak olduğunu söyledi. Bundan sonra tespit kuyuları açılacak ve üretim konsepti belirlenip yapım işlerine geçilecek. Şimdi, Tuna-1 lokasyonu nerede sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Tuna-1 kuyusu nerede?

Tuna-1 kuyusu nerede?

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de yapılacak ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına 29 Mayıs’ta Erdoğan tarafından Trabzon’a uğurlanmıştı. 30 Haziran’da Zonguldak’a gelen gemi, 20 Temmuz’da ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamalara göre Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonu içinde sondaj çalışmalarına başlamıştı.

Tuna-1 lokasyonu neresi olduğu da merak ediliyor. Fatih Sondaj Gemisi’nin Zonguldak’ın yaklaşık 175 km açığında sondaj yaptığı tahminler arasında. Erdoğan; Fatih ve Yavuz gemileri vasıtası ile Karadeniz ve Akdeniz'de bugüne dek 9 derin deniz sondajı gerçekleştirildiğini belirtti. Karadeniz Ereğli açıklarında bulunan Tuna-1 kuyusu ile alakalı yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor.

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