"Tuna Masters Teos" balıkçılık turnuvası başladı

İZMİR (AA) - İzmir’in Seferihisar ilçesinde "Tuna Master Teos" balıkçılık turnuvası rekorla başladı.

Organizasyonda yakalanan 4 orkinostan 2'si denize bırakıldı. Yakalanan 93 kilo 800 gram orkinos, en ağır olarak kayıtlara geçti.

İlçeye bağlı Sığacık Mahallesi'nde yer alan Teos Marina'da yapılan balıkçılık turnuvasına 53 tekne kayıt yaptırdı. Bugün ilk kez teknelerle denize açılan katılımcılar, en büyük balığı yakalamak için oltalarını denize attı. Saat 16.00 itibarıyla oltaların denizden çekilmesinin ardından 1. Blue Riband 93 kilo 800 gram, 2. Camelot 78 kilo, 3. Narwhal 76 kilo 200 gram ve 4. Blue Camelot 64 kilo 300 gram olarak kayıtlara girdi.

Yarın sona erecek turnuvada, 2 gün boyunca tutulan balıklar tartılacak ve en büyük balık ile en çok balığı tutan ekiplere ödülleri verilecek.

