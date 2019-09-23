"Tuna Masters Teos Devler Ligi" sona erdi

Genel klasmanda ise Özgür Sezgin, Fikret Mesut Kocabıyık ve Önder Yenerler’den oluşan "Strike" ekibi birinci; Talip Altuğ Aksoy, Ünal Aygenoğlu, Timur Türker ve Mehmet Bilginer’den oluşan "Whale Rider" ekibi ikinci; Can Kaya Fesci, Ersin Yazıcı, Suat Can Tokgöz ve Mehmet Dönmez’den oluşan "Fes Fish" ekibi üçüncü oldu.

Turnuvanın son gün yarışları için hakem heyeti, 170 santimetrenin altı balıkların yakalanmaması ve denize bırakılması, 170 santimetre üstü balıkların ise yarışma kapsamında değerlendirilmesi kararı aldı.

Turnuvanın organizatörü Murat İyriboz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balık bol, korursak böyle devam eder. İzmir cayır cayır yandı. Bizim bunu seyredip tepki vermememiz mümkün değildi. Bu sene bütün nakit ödülleri oraya gönderdik. Cebimizden de verdik. Tuna Masters diye ödülümüz bize orman olarak döndü." ifadelerini kullandı.

İyriboz, Tuna Masters Teos'ta alınacak puanların, yarışmanın sonraki ayağı Alaçatı Turnuvası ile birleştirilerek, "Yılın Tuna Master Takımı" seçileceğini ve kazananın bir yıl boyunca bu unvanı temsil eden kemeri taşıyacağını kaydetti.

