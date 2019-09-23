HABER

"Tuna Masters Teos Devler Ligi" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 00:21 | Son Güncelleme

"Tuna Masters Teos Devler Ligi" sona erdi

İZMİR (AA) - Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen "Tuna Masters Teos Devler Ligi" tamamlandı.

Turnuvanın son gün yarışları için hakem heyeti, 170 santimetrenin altı balıkların yakalanmaması ve denize bırakılması, 170 santimetre üstü balıkların ise yarışma kapsamında değerlendirilmesi kararı aldı.

Sığacık Körfezi’ndeki yarışmada 170 santimetre boyundaki orkinosu yakaladıktan sonra salan Toro ekibinden Tolga Aydınol, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Turnuvanın ilk günü 94,6 kilogram orkinos yakalayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in teknesi "Tornado" ekibi, "En Büyük Balık" ödülünü kazandı.

Ekibe, kupasını ve Güney Afrika’da düzenlenecek Tuna Masters Cape Town yarışmasına 4 gün konaklamalı katılım hakkı ödülünü Seferihisar Belediye Başkan Vekili Kazım Parlak takdim etti.

Genel klasmanda ise Özgür Sezgin, Fikret Mesut Kocabıyık ve Önder Yenerler’den oluşan "Strike" ekibi birinci; Talip Altuğ Aksoy, Ünal Aygenoğlu, Timur Türker ve Mehmet Bilginer’den oluşan "Whale Rider" ekibi ikinci; Can Kaya Fesci, Ersin Yazıcı, Suat Can Tokgöz ve Mehmet Dönmez’den oluşan "Fes Fish" ekibi üçüncü oldu.

Turnuvanın organizatörü Murat İyriboz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balık bol, korursak böyle devam eder. İzmir cayır cayır yandı. Bizim bunu seyredip tepki vermememiz mümkün değildi. Bu sene bütün nakit ödülleri oraya gönderdik. Cebimizden de verdik. Tuna Masters diye ödülümüz bize orman olarak döndü." ifadelerini kullandı.

İyriboz, Tuna Masters Teos'ta alınacak puanların, yarışmanın sonraki ayağı Alaçatı Turnuvası ile birleştirilerek, "Yılın Tuna Master Takımı" seçileceğini ve kazananın bir yıl boyunca bu unvanı temsil eden kemeri taşıyacağını kaydetti.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
İHA muhabirinin yaptığı haber film konusu olduİHA muhabirinin yaptığı haber film konusu oldu
Londra’da siyah yemek festivaline yoğun ilgiLondra’da siyah yemek festivaline yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sportif balıkçılık turnuvası Teos Marina Tuna Masters Teos" Balıkçılık Turnuvası

En Çok Okunan Haberler

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Kritik görüşmede F-35 mesajı!

Kritik görüşmede F-35 mesajı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti

Mardin'de hain saldırı!

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Kına gecesinde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.