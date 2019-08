AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında İstanbul Macar Kültür Merkezi önderliğinde Tuna Nehri ve ülkelerini konu alan ‘Tuna Nehrinde Öyküler-Tuna Nehri ve ülkeleri’ adlı öykü yarışması gerçekleştiriliyor. 18 ve 30 yaş arasındaki herkesin başvurabildiği yarışmada, seçilen 10 öykü İngilizce ve Macarcaya çevrilerek kitap halinde yayınlanacak.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog programı desteğiyle “Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” proje bünyesinde Almanya’dan Türkiye’ye kültürlerarası diyaloglarının geliştirilmesi ve Tuna nehrinin aktığı ülkelerin kültürel zenginliklerini ortak tarihle buluşturarak birbirine bağlanması için düzenlenen etkinlikler kapsamında ‘Tuna Nehrinde Öyküler- Tuna Nehri ve ülkeleri’ konulu öykü yarışması düzenleniyor.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki toplumların farklı kültürleri anlamasına olanak sağlanması amacıyla destek oluyor. Ayrıca toplumsal gelişmelere farklı açılardan yaklaşarak deneyim kazanılması için çeşitli kültürel etkinliklerin hazırlanmasına ve kurumlar arasında kalıcı diyaloğun oluşturulması hedefleniyor.

Diversity in Unity: Intercultural Dialogue Through the Waves of Danube (Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog) projesi Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında İstanbul Macar Kültür Merkezi önderliğinde Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Kültür Derneği ortaklığında gerçekleştiriliyor. ‘Tuna Nehrinde öyküler- Tuna Nehri ve ülkeleri’ konulu öykü yarışması Türkiye’deki yazarlara edebiyat ile bu projeye katılma fırsatı sağlıyor.

Fuat Sevimay ve Hakan Akdoğan tarafından seçilen ilk 10 öykü Macarca, Türkçe ve İngilizce olarak 3 dilde ortak bir kitapta okurlarla buluşturulacak. Yarışmada dereceye giren öyküler, 2020 Budapeşte Uluslararası Kitap Fuarı’ndaki kitap lansmanı ile de uluslararası edebiyat dünyasına tanıtılacak.