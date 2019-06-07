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Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kişinin daha cesedinin sudan çıkarıldığı bildirildi.

Buna göre, kazada ölenlerin sayısı 17 oldu.

Açıklamada ayrıca, henüz ulaşılamayan 9'u Güney Koreli 2'si Macar 11 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplam 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.

Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.

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Macaristan

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