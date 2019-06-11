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Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Macar Haber Ajansının haberine göre, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kişinin daha cesedi sudan çıkarılırken, ölenlerin sayısı 24 oldu.

Haberde ayrıca, gemi enkazının sudan çıkarılması ve 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.

Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.

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