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Tuna Nehri'nin su seviyesi rekor düşüklükte

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

Nehrin su seviyenin düşüklüğü nedeniyle yük gemilerinin geçişi yasaklandı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nin su seviyesi rekor kırarak son 71 yılın en düşük seviyesini gördü.

Macaristan Su İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede ağustos ayından bu yana devam eden kuraklık nedeniyle başkent Budapeşte'de Tuna Nehri'nin su derinliğinin 43-44 santimetreye kadar indiği bildirildi.

Düşük su seviyesi dolayısıyla Tuna nehrinde yük gemilerinin geçişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, nehrin su derinliğinin en son 6 Kasım 1946 yılında 51 santimetre olduğu ve kuraklık dolayısıyla ilerleyen günlerde de benzer rekorların kırılmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Budapeşte'nin yanı sıra Adony, Dunaujvaros, Paks ve Dombori kentlerinde de nehrin su seviyesinin rekor düzeyde düşük olduğu ifade edildi.

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