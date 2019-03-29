Tunahan'ın talebelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

İSTANBUL (AA) - Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ve oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, 31 Mart yerel seçimlerinde, ülkenin istikrarı, huzuru, refahı, aydınlık geleceği ve hizmetlerin büyük projelerle artarak devam etmesi için AK Parti'yi ve Cumhur ittifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı. Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu Fatih Süleyman Denizolgun yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran 2018 tarihinde ilk beyanatlarını kamuoyuna sosyal medya üzerinden duyurduklarını belirtti. O tarihteki beyanatta, Süleyman Hilmi Tunahan'ın yaşayışını, verdiği mücadelelerini, hangi şuurla hareket ettiğini ve bazı veciz sözlerini bir nebze de olsa ifade etmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca yine o zamanki beyanatta Kemal Bey ağabeyimizin ne kadar ferasetli, siyasi kararlar alıp, isabetli öngörülerde bulunduğundan da söz etmiştik. Bu beyanatımızda ise yaşanmış iki anekdotu paylaşmak isteriz." ifadesi kullanıldı. 1950'li yıllarda Menderes döneminde, Süleyman Hilmi Tunahan'ın mahkeme sonuçlanıp beraat kararı verilmeden önce, fikir ve vicdani hürriyet olmaması sebebiyle tutuklandığı ve bazı nahoş hadiseleri yaşadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu menfi olaylara rağmen, zatına karşı yapılan hata ve zulümleri affetme erdemini ve büyüklüğünü göstererek, hapishaneden çıktıktan sonra reyini ve tercihini Demokrat Parti'den yana kullanma kararı almıştır. Tüm bu hadiselere şahit olup, bu karara şaşıran dedemizin bağlılarının merak içindeki soruları üzerine, dedemizin verdiği tarihi ve bugünümüze ışık tutacak, dava şuurunu her şeyin ötesinde gören cevap, bizce de dedemizin yaşayan talebeleri ve Kemal Bey ağabeyimizin tedrisatından da geçenler tarafınca da çok net, çok sarih ve çok açık şekilde malumdur. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Diğer tarihi hadise, İstanbul'un çok büyük altyapı sorunları yaşadığı, çok büyük mahrumiyet ve mağduriyetlerin olduğu 1994 dönemi öncesi İstanbul'unda, Kemal Bey ağabey 1994 mahalle seçimleri geldiği vakit Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı topyekun desteklemiştir. Kemal Bey ağabey daha o yıllarda, Sayın Cumhurbaşkanımız için, ülkemiz, vatanımız, milletimiz için çok büyük işler ve hizmetler yapacağı öngörüsünde bulunup, bunu yakın çevresiyle de paylaşmıştır. Dua ve desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Bu hadiselere şahit olanlar bizzat yaşamaktadırlar."