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Tunç Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı? Sanatçı Tunç Kökkaya ölüm sebebi nedir?

23.04.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunç Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı? Sanatçı Tunç Kökkaya ölüm sebebi nedir? Sanat dünyasının sevilen isimlerinden birisi olan Tunç Kökkaya’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Kökkaya’nın ölümünün üzerine ünlü isimler peş peşe mesajlar paylaşmaya başladı. Peki; Tunç Kökkaya kimdir?

Tunç Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı? Sanatçı Tunç Kökkaya ölüm sebebi nedir?

Tunç Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı? Tunç Kökkaya ölüm sebebi nedir? Tunç Kökkaya’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Sanat dünyasının sevilen ismi Tunç Kökkaya’ya kalp pili takılmıştı ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. 58 yaşında hayata gözlerini yuman Tunç Kökkaya, bugün ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

SANAT DÜNYASINDAN MESAJLAR

Kökkaya'nın ölümü başta ailesi olmak üzere sanat dünyasını yıktı. Ölüm haberini alan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 yıllık can dostumu kaybettim. Acım tarifsiz. Yol arkadaşım, kıymetlim... Allah gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun" dedi.

Işın Karaca, ""İnanmak istemiyorum gelen haberlere... Yattığın yer nurla dolsun anane. Allah geride kalan tüm aile ve dostlarına sabırlar versin. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

TUNÇ KÖKKAYA KİMDİR?

Tunç Kökkaya sanat camiasının önde gelen isimlerinden birisidir. 58 yaşında koronavirüse yakalanan Kökkaya hayatını kaybetti.


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Işın Karaca
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