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Tunç Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisiklete gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına bisikletle gitti.

Tunç Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisiklete gitti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına bisikletle gitti. Konak'ta bulunan belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na bisikletiyle giden Soyer'i görenler, cep telefonları ile bu anları kayda aldı.
Kent içinde bisiklet kullanmayı teşvik etmeyi amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer (60), göreve geldikten sonra makam aracının arkasına bisiklet koyma aparatı taktırmıştı. Soyer ilk kez pazar günü kent içinde bisiklet kullanmaya başlamış ve bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. İki dönem belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'daki evini, kent merkezine taşıma hazırlığında olan Soyer, 50 kilometre uzaklıktaki Seferihisar'dan Konak'taki belediye binasına makam aracı ile geldi. Üzerinde takım elbisesi bulunan Soyer, aracını belediyede bırakarak bisiklete bindi. Bisikletine binmeden önce kaskını takan Soyer, bisiklet yollarını kullanarak, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören programına katıldı. Soyer'e Özel Kalem Müdürü İlker Kozan ile Protokol Koordinatörü Turgut Yalçın da bisikletleri ile eşlik etti. Soyer'i gören vatandaşlar ise cep telefonları ile fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

FOTOĞRAFLI

Tunç Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisiklete gittiTunç Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisiklete gittiTunç Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisiklete gittiTunç Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisiklete gitti

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