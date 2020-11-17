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  4. Tunç Soyer açıkladı! Koronavirüs nedeniyle halka açık etkinliklere ara verildi

Tunç Soyer açıkladı! Koronavirüs nedeniyle halka açık etkinliklere ara verildi

17.11.2020 16:58 | Son Güncelleme:
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Tunç Soyer açıkladı! Koronavirüs nedeniyle halka açık etkinliklere ara verildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında halka açık kültür, sanat ve spor etkinliklerine ara verdiklerini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının önüne geçmek için ek önlemler aldıklarını belirtti.

Halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine yarından itibaren ara verdiklerine dikkati çeken Soyer, bu kapsamda Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza'nın işlettiği tüm restoran ve kafeler ile Meslek Fabrikası kurslarının bir süre kapalı olacağını kaydetti.

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Salgına yönelik tedbirleri daha da sıkılaştırmak mecburiyetinde olduklarını aktaran Soyer, "İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA


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