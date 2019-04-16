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Tunç Soyer, Anıtkabir’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:23 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mazbatasını almasının ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mazbatasını almasının ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.

Tunç Soyer, Anıtkabir’i ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mazbatasını almasının ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mazbatasını almasının ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Soyer, sonrasında Misak-ı Milli Kulesine giderek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Soyer, özel deftere şunları yazdı:
"Aziz Atam, Sayın Genel Başkanım; Bugün huzurunuza 5 yıl için görev yapmak üzere, 31 Mart 2019 tarihinde seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve 25 ilçenin başkanlarıyla söz vermeye geldik. Biliyoruz ki, özgürlük nefes kadar hayatidir ve bu topraklarda 100 yıldır özgürce nefes alıyorsak sizin sayenizdedir. Rahat uyuyun, emanetinizi canımız gibi koruyacağız. Bunun yolunun, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktan geçtiğini öğrendik. O nedenle, birbirimize sımsıkı sarılıp, ’Yurtta barış, cihanda barış’ şiarıyla, kardeşlik mayasını çoğaltacağız. Akıl, vicdan ve cesaretle devrimlerinizin aydınlığından feyz alıp, İzmir’i dünyanın en müreffeh kentlerinden biri yapacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız çok çalışacağız. Biliyoruz ki, siz İzmir’in güzel kalpli insanlarının her daim yüreğindesiniz. Gücümüzün kaynağı bu, aziz hatıranıza şerefle ve gururla sahip çıkacağız. Asla unutmayacağız ki, ’Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Tunç Soyer, Anıtkabir’i ziyaret etti

Tunç Soyer, Anıtkabir’i ziyaret etti

Tunç Soyer, Anıtkabir’i ziyaret etti

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