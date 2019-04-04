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Tunç Soyer, bu kez en yüksek oy aldığı sandık bölgesinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en düşük oyu aldığı Kiraz ilçesi Dokuzlar Mahallesi’nin ardından, yüzde 93 ile en yüksek oyu aldığı Karşıyaka Bostanlı’daki sandık bölgesini ziyaret etti.İl genelindeki seçmenlerin yüzde 58’inin oyunu alarak, 1980’den bu yana İzmir’de en yüksek oran ile resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, en yüksek oyu aldığı Karşıyaka Bostanlı’daki sandık bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tunç Soyer, bu kez en yüksek oy aldığı sandık bölgesinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en düşük oyu aldığı Kiraz ilçesi Dokuzlar Mahallesi’nin ardından, yüzde 93 ile en yüksek oyu aldığı Karşıyaka Bostanlı’daki sandık bölgesini ziyaret etti.
İl genelindeki seçmenlerin yüzde 58’inin oyunu alarak, 1980’den bu yana İzmir’de en yüksek oran ile resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, en yüksek oyu aldığı Karşıyaka Bostanlı’daki sandık bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Soyer, böyle bir rekorun oluşmasında önemli etkisi olan Bostanlı seçim bölgesinde vatandaşlarla buluştu ve teşekkür etti.
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım’ın da eşlik ettiği ziyarette Tunç Soyer, "Bu sabah en yüksek oy aldığımız 1201 numaralı sandığın bulunduğu bölgeyi ziyaret ediyoruz. Burada kullanılan 288 geçerli oyun 268’i, yani yüzde 93’ü büyük bir teveccüh gösterilerek bize verilmiş. Biz de bu güvene layık olmaya, gerekeni yapmaya çalışacağız. Asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz" dedi.
Programda, Cihat Kora Lisesi’nde oy kullanan seçmenlerin hazırlattığı CHP logolu pasta hep birlikte kesildi. Vatandaşlar Tunç Soyer’e büyük ilgi gösterdi ve taleplerini iletti. "Bu tablo nedeniyle çok mutluyum" diyen Soyer, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu hikayenin öncüleri, emekçileri var. Bu sonucun elde edilmesinde en büyük pay, partinin kadın ve gençlik kollarına ait. Kadın kolları, gençlik kolları bu hikayenin kahramanlarıdır. Burada Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ile çalışacak olmak içimi çok rahatlatıyor. Tanıdıkça hayran oluyorum. Türkiye değişecek, bunu görüyorum. Birlikte çok şey yapacağız. Bu umudu büyüteceğiz."
Tunç Soyer, en düşük oyu aldığı Kiraz ilçesi Dokuzlar Mahallesi’ni de ziyaret etmişti.

Tunç Soyer, bu kez en yüksek oy aldığı sandık bölgesinde

Tunç Soyer, bu kez en yüksek oy aldığı sandık bölgesinde

Tunç Soyer, bu kez en yüksek oy aldığı sandık bölgesinde

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