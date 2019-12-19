HABER

Tunç Soyer, cezaevindeki Burak Oğuz'u ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:27 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanan Urla eski Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'u cezaevinde ziyaret etti.

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklanan Urla eski Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'u cezaevinde ziyaret etti. Soyer, "Buradan tüm Türkiye’ye, CHP’nin demokrasiden, adaletten, hukuktan yana nasıl durduğunu göstereceğiz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz'u Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Daha sonra, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP Urla İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Hakan Özbadur, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Soyer, "Türkiye’de ilk kez CHP’li bir belediye bu kadar ağır biçimde sorgulanarak cezalandırılıyor. Sorumluluğumuz sadece Urla ile sınırlı değil. Buradan tüm Türkiye’ye, CHP’nin demokrasiden, adaletten, hukuktan yana nasıl durduğunu göstereceğiz" dedi. Soyer, "Nasıl Adalet Yürüyüşü demokrasi mücadelesinde tarihe geçtiyse, kayyum uygulamasına karşı ortaya koyacağımız birliktelik de tüm Türkiye demokrasisi için önemli bir kazanıma dönüşebilir" dedi. Soyer, Oğuz’un çok üzgün olduğunu söyleyedi.
İZMİR BAROSU'NDAN DA AÇIKLAMA
Burak Oğuz'un tutuklu yargılanmasına yönelik bir açıklama da İzmir Barosu'ndan geldi. Barodan yapılan yazılı açıklama şöyle:
"İçişleri Bakanlığı, 18 Aralık'ta Varto, Bulanık, Erentepe ve Urla belediye başkanlarını haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden almış ve bu belediyelere kayyum atamıştır. Son atamalarla birlikte bugün Türkiye'de halk iradesi ile seçilen belediyelerden 32'sinde kayyumlar görev yapmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde istediğini elde edemeyen siyasi iktidar, belediyelere yaptığı kayyum atamalarıyla seçmen iradesini hiçe saymış ve kalıcılaşmış bir olağanüstü hal rejimini fiilen uygulamaya geçirmiştir. Son olarak İzmir Urla'da sergilenen tutum ile kayyum rejiminin tüm ülke sathında yaygınlaştırılmak istendiği anlaşılmaktadır. Bu yol çok tehlikeli bir yoldur. Herhangi bir nedenle görevini sürdüremeyen belediye başkanlarının yerine ise yine seçilmişler vekalet eder. Bu nedenle kayyum kararlarının demokratik bir hukuk devletinde yeri yoktur. İktidarı söz konusu antidemokratik uygulamalarını bir an önce sonlandırmaya davet ediyoruz."

FOTOĞRAFLI

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç engelli çocuklarla kek yaptıAdıyaman Belediye Başkanı Kılınç engelli çocuklarla kek yaptı
Gençlerin kavgası hastanede bitti: 2 yaralıGençlerin kavgası hastanede bitti: 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 yaşındaki Helin'den kahreden haber! Feci şekilde hayatını kaybetti

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber!

Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

Yılbaşı öncesi önemli operasyon!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK'dan hain saldırı

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

İBB önünde 'fayton' protestosu! İmamoğlu'na çağrı!

İBB önünde protesto! İmamoğlu'na çağrı!

Bahçelievler'de ev yandı, içinden ceset çıktı...

Cesedi yanan evden çıktı...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.