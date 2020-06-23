Tunç Soyer'den çok sert açıklama: Aralarında milletvekilleri bile var! Utanç verici

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, FOX TV'de 'Çalar Saat' Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.
Tunç Soyer, İzmir'de ayrı bir federayon kurmak istediği şeklindeki tartışmalar için "Gündemi dğeiştirecek bir malzeme arıyorlar. Bu çok ayıp. Gerçekten bu millete haksızlık. İnsanların gündemi başka bir şey. Baro başkanlarımız hak arayışında. İşsizlik almış yürümüş, insanlar aç. Her gün 3-4 vatandaştan intihar mesajı alıyorum. İnsanların canı yanıyor. Bunu yapanların arasında milletvekilleri bile var. Utanç verici. Bırakın bu işleri" diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, turizmciler ve akademisyenlerle yapılan online toplantıda İzmir’e özel para ve bayrak konusunu şöyle dile getirmişti.
“Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim; bir akademisyen hocamız İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. 1800’lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir’in bir bayrağı olmuş yeşil-beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış.
BAYRAKLI KENT
İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabii büyük bir heyecanla dinledik, sonra hoca bunu bir akademik makale haline getirdi. Daha basmadık, yakında basacağız. Fakat bunu şunun için anlattım. Benim aklımda bir ‘İzmir parası’ çıkarmak vardı, hatta buna İZCOIN diye bir isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca arkadaşlar beni uyardılar. Dediler ki, ‘Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir’i memleketten koparacak bir çalışma olarak algılanır. Duralım, bunun ismini değiştirelim’ dediler.”
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Soyer'in açıklamaları sonrası AK Partili isimlerden peş peşe çok sert tepkiler gelmiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir siyasetçinin ‘Tarihte İzmir’in bayrağı varmış’ diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu, biraz basiret bunu anlamaya yeter. Bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti açısından nereye düştüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belliyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ‘Düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim’ gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir. ‘İzmir bayrağı’ ve ‘İzmir parası’ diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir’imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor. Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir’in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır." ifadelerini kullanmıştı.