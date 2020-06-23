Tunç Soyer'den çok sert açıklama: Aralarında milletvekilleri bile var! Utanç verici

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, FOX TV'de 'Çalar Saat' Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Tunç Soyer, İzmir'de ayrı bir federayon kurmak istediği şeklindeki tartışmalar için "Gündemi dğeiştirecek bir malzeme arıyorlar. Bu çok ayıp. Gerçekten bu millete haksızlık. İnsanların gündemi başka bir şey. Baro başkanlarımız hak arayışında. İşsizlik almış yürümüş, insanlar aç. Her gün 3-4 vatandaştan intihar mesajı alıyorum. İnsanların canı yanıyor. Bunu yapanların arasında milletvekilleri bile var. Utanç verici. Bırakın bu işleri" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, turizmciler ve akademisyenlerle yapılan online toplantıda İzmir’e özel para ve bayrak konusunu şöyle dile getirmişti.

“Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim; bir akademisyen hocamız İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. 1800’lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir’in bir bayrağı olmuş yeşil-beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış.