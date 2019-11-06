Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, saat 06.30'da Buca'daki Sebze Hali'ni ziyaret etti. Soyer, hal esnafıyla sohbet edip, şikayetlerini dinledi. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile bazı daire başkanları da katıldı.

Burada gazetecilere konuşan Başkan Soyer, gıda güvenliğini sağlamak için Gıda Kontrol Laboratuvarı kuracaklarını açıkladı. Tunç Soyer, "Bizim tohumdan başlayarak sofraya kadar gıda zinciri ile ilgili yepyeni bir düzenlemeyi, yepyeni bir perspektifi Türkiye olarak getirmemiz lazım" dedi.

Belediye olarak böyle bir bilinçle yola çıktıklarını vurgulayan Tunç Soyer, "Menemen'de 500 dönüm karakılçık buğdayı ektik. Bu buğdayın özelliği hibrit değil. Bizim yüzlerce yıl boyunca bu topraklarda ekilen kendi atalık tohumumuz. 500 dönüm burada diktik ve bin dönüm civarında şu anda İzmir'in ovalarında karakılçık buğdayı var. Bunu daha da arttıracağız. Karakılçık buğdayın yapılan ekmeğin guliteni daha az, çok daha sağlıklı, besleyici ve lezzetli bir ekmek. Bizi bundan da uzaklaştırmışlardı, ama şimdi onu tekrar gün yüzüne çıkarıyoruz" diye konuştu.