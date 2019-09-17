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Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 01:08 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan’ın moderatörlüğünde CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında yer alan konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde reddedilen önergeyle ilgili ifadelerinin üzerine CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayına bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

Ahmet Hakan’ın moderatörlüğünde CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programının konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu İzmir Büyükşehir Meclisi’nde AK Parti'li Erhan Çalışkan’ın reddedilen "PKK’yı kınama" önergesiyle ilgili konuyu gündeme getirdi.

Önergede yer alan “PKK’yı destekleyen güçleri ve partileri Meclis olarak lanetliyoruz” ifadesini söyleyen Hacısalihoğlu metnin oylamaya sunulup AK Parti ve İyi Parti'de kabul edilip CHP kanadının ret oyu verdiğini söyledi.

"GELEN ÖNERGENİN PKK'YI KINAMAKLA İLGİLİ BİR İÇERİĞİ YOKTU"

Bu ifadelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayına bağlanarak şunları söyledi:

"Gelen önergenin PKK'yı kınamak, kınamamakla ilgili bir içeriği yoktu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde PKK’yı kınamayacak meclis üyesi yok. Benim olmadığım bir oturumdu ve meclis başkan vekilimiz oturumu PKK'yı kınayarak açmıştır. Böyle bir şey asla söz konusu değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili böyle bir ifadeyi esefle karşılıyorum.

Belediye şehit ailelerine her daim sahip çıkmıştır, çıkmaya devam edecektir. Yaptıklarımız herkesin malumudur. Bunun sorgulanmasını çok sığ bir siyaset enstrümanı olarak görüyorum ve bunu büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi PKK’ya sonuna kadar karşı. PKK’yı ben dahil bütün meclis üyeleri lanetliyor.

Reddedilen önerge PKK’nın lanetlenip lanetlenmeyeceği ile ilgili bir soru ifadesi olarak yapılması haksızlıktır. Böyle bir şeyin kimsenin ifade etmeye hakkı yoktur. Çünkü bütün üyeler PKK’nın karşısındadır. Önerge böyle gelseydi başka değerlendirildi."

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tunç soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı PKK Önerge

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