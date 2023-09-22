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  4. Tunç Soyer'den rakibi Ümit Özlale hakkında rekabeti kızıştıracak sözler! Akşener'in 'koku ve sığınmacı' çıkışlarına yanıt verdi: "Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da"

Tunç Soyer'den rakibi Ümit Özlale hakkında rekabeti kızıştıracak sözler! Akşener'in 'koku ve sığınmacı' çıkışlarına yanıt verdi: "Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da"

22.09.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 seçimlerinde eski ittifak ortağı CHP'ye meydan okuyan İYİ Parti'nin ilk ve en dikkat çekici hamlelerinden biri Ümit Özlale'nin İzmir'de aday gösterilmesi oldu. Özlale hızla CHP'ye ve özellikle Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef alan açıklamalara başladı. Meral Akşener de 'koku' meselesini gündeme getirdi. Gözlerin çevrildiği Tunç Soyer'den Özlale'ye ve Akşener'in adımlarına çok çarpıcı yanıtlar geldi.

Tunç Soyer'den rakibi Ümit Özlale hakkında rekabeti kızıştıracak sözler! Akşener'in 'koku ve sığınmacı' çıkışlarına yanıt verdi: "Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da"

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'nin İstanbul, Ankara ve Aydın büyükşehir belediye adayları açıklandı, İYİ Parti ise İzmir adayını ilan etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmemesiyle ilgili "Diğer yedi şehri de ilan etmedi. Her şehrin kendi dinamikleri var. Üçünün başka gerekçeleri olabilir" yorumunda bulundu.

TUNÇ SOYER: BURADA SONUÇ ALINAMAYACAĞINI BİLİYORLAR

2024 yerel seçimlerine İzmir'de İYİ Parti'nin de dahil olmasıyla rekabet kızıştı. Meral Akşener, Ümit Özlale'yi İYİ Parti'nin adayı olarak ilan ederken "İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'i sığınmacıdan kurtaracak" demişti. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Tunç Soyer, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken Akşener'in ilk olarak İzmir adayını duyurmasıyla ilgili "Bu, İstanbul ve Ankara ile ilgili bir hamle. Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da. Burada sonuç alınamayacağını biliyorlar" yorumuyla dikkat çekti.

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Akşener, adayını açıklayıp CHP'li o büyükşehir belediyesini hedef aldı: Kokudan, sığınmacıdan kurtaracak... Akşener, adayını açıklayıp CHP'li o büyükşehir belediyesini hedef aldı: Kokudan, sığınmacıdan kurtaracak...
Soyer’den Özlale’nin adaylığına ilk yorum Soyer’den Özlale’nin adaylığına ilk yorum

"KOKU MESELESİNİ KALICI OLARAK ÇÖZDÜK"

Tunç Soyer, İzmir'de tartışmaları bitmek bilmeyen koku meselesiyle ilgili şunları söyledi:

Koku problemini bu kış bitirdik. 50 yıldır halı altına süpürülen meseleyi çözdük. 50 yıl önce İzmir'e kokudan giremezdiniz. Çocukluğumda burada denize giriyordum. Şu anda girilemiyor. Körfezi kirleterek berbat noktaya getirdik. Sonra büyük kanal projesi yaptılar. Tepelerden denize akan pis suyu kanal içinde Çiğli'de arıtma tesisine taşıdılar. Yağmur suyu ile pis su kanalını ortak yapmışlar. Bu ne demek? Tesis 100 birim suyu temizlemek için yapılmışken, 150-170 birim gidiyor. Arıtamadığı yağmur ile pis su karışımını denize veriliyor. 2,5 milyon metreküplük çamur birikmiş 20 yılda. Biz 260 kilometre yağmur ve pis su kanalını ayrıştırdık. Çamurları temizledik. Kalıcı olarak çözdük. Artık koku olmayacak. 1,5-2 sene sonra yüzülebilir hale gelecek.

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AKŞENER'İN SIĞINMACI ELEŞTİRİSİ! TUNÇ SOYER: DEVLET PARA VERMİYOR, SOKAKLARDA DOLAŞIYORLAR

Akşener'in sığınmacılar hakkındaki çıkışına da değinen Soyer, 'Üç sene önce “Suriyelileri hazmetmemiz lazım. Entegre edemezsek tehlike haline gelecekler' demiştim." ifadelerini kullandı. "Kastınız vatandaşlık vermek mi?" sorusuna Soyer, "Hayır. Suriye'den Afganistan'dan gelenlerle ilgili devletin bir politikası yok. Biz vergiden pay alıyoruz. Pay nüfusa göre belirleniyor. 150 bin ilave Suriyeli var. Onun için devlet para vermiyor. Bunlar sokaklarda dolaşıyorlar. Tehdit haline gelmemesi lazım. Kaygımız bu" şeklinde yanıt verdi.

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RAKİBİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: KUVVETLİ ADAY DEĞİL

Tunç Soyer'in en dikkat çekici açıklamalarından biri de İYİ Partili rakibi Ümit Özlale hakkındaki yorumları oldu. Özlale için "Akademisyen olarak kıymetli ama kuvvetli bir aday değil" değerlendirmesinde bulunan Soyer, İYİ Parti'nin ilk olarak İzmir adayını açıklamasıyla ilgili "Ankara ve İstanbul müzakeresi için bir adım olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu. Soyer ayrıca İYİ Parti adayının kendisini riske sokmayacağı görüşünü belirtti.

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KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MESAJI

İttifak meselesiyle ilgili Soyer "Değil. Yerelde ittifak tabanda kuruluyor. Genel seçimdeki gibi değil. Belediye başkanı kiminle ittifak kurmak gerekiyorsa kurar. Onu merkez bilemez. Yukarıda el sıkışmanız yeter" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olmasını değerlendiren Soyer şunları kaydetti:

"Demokrat bir hüviyetin göstergesidir. Ancak ben seçime genel başkanla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2019'da stratejisinin doğru olduğunu hayat gösterdi."

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Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesine "Genel başkanın iradesi dışında çok etken vardı. Faturanın ona çıkartılmasını doğru bulmuyorum. Yüzde 2,5 daha alsaydı bugün itiraz eden olmayacaktı. O nedenle çok samimi bulmuyorum" şeklinde yorum getiren Soyer, "Kılıçdaroğlu liderliğinde zafer ile çıkacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Burada adayların çok etkisi olacak. O nedenle genel başkanlık tartışmasını anlamlı bulmuyorum. Adayların kim olduğu önemli. Onlar belirleyecek sonucu."

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Tunç Soyer İzmir

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