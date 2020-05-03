Tunç Soyer duyurdu! Dünya İzmirliler Günü ilan edildi

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan etkinliklerin iptal edildiğini ancak gelecek yıldan itibaren her 3 Mayıs'ta Dünya İzmirliler Günü'ne özel etkinlik ve kutlamaların yapılacağını belirtti.

Soyer, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için 'Dünya İzmirliler Günü' olacak. 35 bizim için sadece plaka değil; sevda, özgürlük, neşe, coşku ve demokrasi demektir. O nedenle dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs’ta İzmir’in sesini dünya duyacak. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere bugün İzmir için ne yaptıklarını soracağız. 03.05.2021’e hazır olun. Dünya İzmirliler Günü'müz kutlu olsun."

Sevgili İzmirliler.

Bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için 'Dünya İzmirliler Günü’ olacak. 35 bizim için sadece plaka değil, sevda, özgürlük, neşe, coşku, demokrasi demektir. O nedenle, Dünya’nın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. pic.twitter.com/ySlJSQNSIS — Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 3, 2020



