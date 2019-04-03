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Tunç Soyer, en düşük oyu aldığı mahalleyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer, seçim öncesinde sözünü verdiği gibi en az oy aldığı mahalleyi ziyaret etti.

Tunç Soyer, en düşük oyu aldığı mahalleyi ziyaret etti

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer, seçim öncesinde sözünü verdiği gibi en az oy aldığı mahalleyi ziyaret etti. 356 geçerli oydan sadece 17'sini alabildiği Kiraz ilçesinin Dokuzlar Mahallesi'ne giden Soyer, "Önümüzdeki beş yıl boyunca benim başdanışmanım doğrudan İzmir halkı olacak" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, İzmir'de yüzde 58 oy oranı ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, seçimden önce, göreve gelmesi halinde ilk iş olarak en düşük ve en yüksek oy aldığı mahalleleri ziyaret edeceğini açıklamıştı. Soyer, sözünü verdiği gibi, ilk önce yüzde 4 oranında oy aldığı Kiraz ilçesinin Dokuzlar Mahallesi'ne gitti. Geçimini tarımdan sağlayan mahallede konuşan Tunç Soyer, şunları söyledi:
"Dokuzlar Mahallemiz her ne kadar tercihini büyük oranda başka bir adaydan yana kullandıysa da İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alıyor ve belediye hizmetlerini buraya da taşımak benim asli görevim. Seçimlerden önce defalarca belirttiğim gibi seçmen ayrımı yapmadan ilimizin her yerine eşit hizmet götürmek ve İzmir'in ürettiği refahı ilin tüm kılcallarına ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Dokuzlar Mahallesi sakinlerinin düşünceleri, söylem ve icraatlarımızın bazı mahallelerde neden işitilmediğini görmek ve ihtiyaçların ne olduğunu daha doğru anlamak için büyük değer taşıyor. Burada sadece Dokuzlar'ın değil Küçük Menderes Havzası'nın da sorun ve beklentilerini yerinde inceleme fırsatı buldum. Sizin de belediye başkanınız olacağım. Önümüzdeki beş yıl boyunca benim başdanışmanım doğrudan İzmir halkı olacak. Dolayısı ile İzmir'in tüm ilçelerindeki farklı mahalleleri ziyaret etmeye aralıksız devam edeceğim."
Mahalle sakinleri ise Soyer'den içme suyu şebekesinin yenilenmesini, kırsal kalkınmaya destek verilmesini istedi. Kestane ağaçlarındaki hastalık nedeniyle köy ekonomisinin ciddi sıkıntıda olduğuna dikkat çekildi. Köylüler, kestaneye ek olarak alternatif ürünlerin geliştirilmesini, bölgeye özgü meyvelerin işlenmesini ve paketlenmesini ve köy kooperatifinin desteklenmesini de talep etti.

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Tunç Soyer, en düşük oyu aldığı mahalleyi ziyaret ettiTunç Soyer, en düşük oyu aldığı mahalleyi ziyaret ettiTunç Soyer, en düşük oyu aldığı mahalleyi ziyaret etti

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