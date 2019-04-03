HABER

Tunç Soyer, en düşük oyu aldığı mahalleyi ziyaret etti

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer, seçim öncesinde sözünü verdiği gibi en az oy aldığı mahalleyi ziyaret etti.

356 geçerli oydan sadece 17'sini alabildiği Kiraz ilçesinin Dokuzlar Mahallesi'ne giden Soyer, "Önümüzdeki beş yıl boyunca benim başdanışmanım doğrudan İzmir halkı olacak" dedi.

Tunç Soyer sözünü tuttu

Resmi olmayan sonuçlara göre, İzmir'de yüzde 58 oy oranı ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, seçimden önce, göreve gelmesi halinde ilk iş olarak en düşük ve en yüksek oy aldığı mahalleleri ziyaret edeceğini açıklamıştı. Soyer, sözünü verdiği gibi, ilk önce yüzde 4 oranında oy aldığı Kiraz ilçesinin Dokuzlar Mahallesi'ne gitti.
Geçimini tarımdan sağlayan mahallede konuşan Tunç Soyer, şunları söyledi: "Dokuzlar Mahallemiz her ne kadar tercihini büyük oranda başka bir adaydan yana kullandıysa da İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alıyor ve belediye hizmetlerini buraya da taşımak benim asli görevim. Seçimlerden önce defalarca belirttiğim gibi seçmen ayrımı yapmadan ilimizin her yerine eşit hizmet götürmek ve İzmir'in ürettiği refahı ilin tüm kılcallarına ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız.
"Dokuzlar Mahallesi sakinlerinin düşünceleri, söylem ve icraatlarımızın bazı mahallelerde neden işitilmediğini görmek ve ihtiyaçların ne olduğunu daha doğru anlamak için büyük değer taşıyor."
Mahalle sakinleri ise Soyer'den içme suyu şebekesinin yenilenmesini, kırsal kalkınmaya destek verilmesini istedi. Kestane ağaçlarındaki hastalık nedeniyle köy ekonomisinin ciddi sıkıntıda olduğuna dikkat çekildi. Köylüler, kestaneye ek olarak alternatif ürünlerin geliştirilmesini, bölgeye özgü meyvelerin işlenmesini ve paketlenmesini ve köy kooperatifinin desteklenmesini de talep etti. (DHA)
Anahtar Kelimeler:
izmir tunç soyer en düşük oyu aldığı mahalle Dokuzlar Mahallesi ziyaret yerel seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Diğer Haberler
Ankara'da 11 ilçede oylar yeniden sayılıyor

Ankara'da 11 ilçede sayım devam ediyor!

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

CHP'den 'İstanbul' açıklaması: YSK kararının arkasında durmadı

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

Sarıyer'deki geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul'da bir ilçede daha karar verildi

Makam koltuğunu kaldırıp tahta sandalyeye oturdu

Makam koltuğunu kaldırıp tahta sandalyeye oturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.