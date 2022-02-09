Tunç Soyer "Fotoğraf her şeyin özeti" diyerek paylaştı: 800 milyon TL'ye çıktı

Elektrik faturalarına gelen zamlarla gösterilen tepkilere bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların yanı sıra çok sayıda işletme de gelen faturaları paylaşarak tepki gösterirken, benzer bir açıklama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.

İZSU binası camına asılan faturayı Twitter hesabından paylaşan Tunç Soyer, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" ifadelerini kullandı.

Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti. pic.twitter.com/PUJTQga1b9 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 9, 2022

İSTABUL HALK EKMEK DE FATURAYI AÇIKLAMIŞTI

Önceki gün İstanbul Halk Ekmek fabrikasına gelen elektrik faturası da paylaşılmış ve kısa sürede gündem olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül ve ocak aylarına ait faturalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kartal Halk Ekmek fabrikasının da faturalarını halkımızın taktirlerine sunuyorum,

İşte, Eylül-Ocak faturalarının arasındaki o korkunç fark!

Tüm maliyetlerimiz 3 katına çıktı,

İBB 4 aydır 2₺ olması gereken ekmeğe zam yapmamak için çok direndi.

Artık dayanamıyoruz! #ElektrikZammı pic.twitter.com/ytx0Yzjq4n — Özgen NAMA (@OzgenNAMA) February 8, 2022

Özgen Nama'nın paylaşımına göre Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası son 4 ayda 3 kattan fazla artış gösterdi. Nama'nın paylaşımına göre 11 Ekim 2021 son ödeme tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş olarak gelmişti. Ancak yeni tarifenin geçerli olduğu bu yılda ise fabrikanın 16 Şubat 2022 son ödeme tarihli faturası 755 bin 127 lira 20 kuruş oldu.

Maalesef durum çok vahim!

Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının,

Eylül-Ocak aylarının elektirik faturaları da böyle…#ElektrikZammı https://t.co/vEGlb4Ve2Q pic.twitter.com/Y4SV3CHMMg — Özgen NAMA (@OzgenNAMA) February 8, 2022

Nama paylaşımında, faturaların görsellerini paylaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" şeklindeki mesajını alıntılayıp "Maalesef durum çok vahim! Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının, eylül-ocak aylarının elektirik faturaları da böyle…" ifadelerini kullandı.

