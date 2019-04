Tunç Soyer gözyaşları ile veda etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, 10 yıldır sürdürdüğü Seferihisar Belediye Başkanlığı görevine gözyaşları ile veda etti.

İki dönem Seferihisar Belediye Başkanlığı yapan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, Seferihisar ilçesinde ziyaretlerini bitirdikten sonra belediye çalışanlarıyla Seferihisar Belediyesi Kültür Merkezinde buluşup vedalaştı. Soyer, ardında da koltuğunu Seferihisar Belediyesi yeni başkanı İsmail Yetişkin’e bıraktı.

Veda buluşmasına; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediye başkan yardımcıları Gürhan Özata, Nuriye Hepterlikçi, Seferihisar CHP İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Neptün Soyer, Fatma Yetişkin ve Seferihisar Belediyesi personeli katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Belediye çalışanlarına hiç bir zaman Seferihisar’dan ayrılmayacağını ve ömrünün sonuna kadar bu ilçede yaşayacağını söyleyen Soyer, "Seferihisar’a 10 yıl önce göreve başlarken en çok önemsediğimiz konu Seferihisar’da birlik oluşturmaktı. Biz bunu başardık ve Seferihisar Türkiye’de değil, dünyada tanınan bir marka haline geldi. Öncelikle yeni seçilen meclis üyelerimize başarılar diliyorum. Bu seçim döneminin sonucuna baktığımızda İsmail Yetişkin, belediye başkanı olarak benim aldığım oydan daha fazla oy aldı. Ben de büyükşehir belediye başkanı olarak aldığım oydan daha fazlasını Seferihisar’dan aldım. Bu gerçekten çok gurur verici bir duygu. Bu demokrasinin güzelliği. Seferihisar’da çok güzel anılar biriktirmiş olarak büyükşehire gidiyorum. Seferihisar’dan hiçbir zaman ayrılmayacağım. Her zaman kalbim burada olacak. Bu dönem boyunca beraber çalıştığım başkan yardımcılarıma, ilçe başkanımıza, müdür arkadaşlarıma ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir 10 yıla yine güzel anılar biriktirerek, birbirimizi içtenlikle severek birbirimizi kucaklayarak devam edelim. Bu büyük ailenin tek tek bütün bireylerine teşekkür ediyorum. Unutmayın ki büyükşehirde bir ağabeyiniz var, kapımız her zaman size açık olacak. Bundan sonra İsmail Başkan’ı belediye başkanlığı görevinde asla yalnız bırakmayacağımın sözünü veriyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

"Artık çok çalışmanın zamanı geldi, Seferihisar bizim evimiz ve her şeyin en iyisi olacak" şeklinde sözleriyle konuşmasına başlayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Yeni meclis üyeleriyle, belediye çalışanlarıyla, sizin bıraktığınız noktadan daha ileri bir noktaya getirmek için hep beraber çok çalışacağız. Seferihisar’ı daha da ileriye taşıyacağız. Seferihisar her zaman bizim evimiz Seferihisar adına her zaman bizi kucaklayacağınızı biliyorum onun için içim, gönlüm çok ferah. Sevgili dostlarımın, çalışan bütün arkadaşlarımın gönlü ferah olsun. Hep beraber Seferihisar’ı en iyi noktaya getireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.