HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Tunç Soyer'in koronavirüs testi negatif çıktı

Tunç Soyer'in koronavirüs testi negatif çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Tunç Soyer'in koronavirüs testi negatif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçen günlerde İzmir’de düzenlenen Balkan Masası etkinliğine katılması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer test yaptırdı. Soyer, testinin sonucunu negatif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Soyer yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İzmir’de buluştuğumuz CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Kovid pozitif haberinin üzüntüsünü yaşadık. Bu gelişme üzerine yaptırdığım testin sonucu negatif çıktı. Tedavideki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Faik Öztrak ve tüm hastalarımıza acil şifa diliyorum. Bu vesileyle, yeniden tırmanan ve çok kolay yayılan virüse karşı yurttaşlarımı bir kez daha maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarmayı görev sayıyorum. Gözle görünmeyen bu ortak düşmana karşı birlikte mücadele edip, kazanacağız. Sağlıkla kalın."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
'Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız' notuyla videoyu paylaştı'Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız' notuyla videoyu paylaştı
Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Diğer Haberler
CHP'li Özkoç'tan Macron'a sert tepki: Haddini bilmeli
Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Macron ile ilgili yaptığı konuşmayı paylaştı: Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız
'Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız' notuyla videoyu paylaştı
Selahattin Demirtaş 'yeni parti kuracak' iddiasına yanıt verdi!
Selahattin Demirtaş 'yeni parti kuracak' iddiasına yanıt verdi!
Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt: Millet karar verecek ne yapacağımıza
Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına dikkat çeken yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
'Diyaloğa hazır olmadıklarını gösterdiler'
Son dakika: CHP duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu negatif çıktı
CHP'de Öztrak pozitif çıkınca Kılıçdaroğlu'na korona testi yapıldı! Sonucu...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.