"Tunç Soyer, İzmir'de CHP - HDP ortaklığının temsiliyeti için aday gösterildi"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünde alenen tasdik ettiği HDP ortaklığının, İzmir'de en üst düzeyde bir temsiliyeti için Tunç Soyer ismi belediye başkanlığı için aday gösterilmiştir." dedi.

Dağ, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, seçim çalışmaları kapsamında milletin karşısına çıkarken 17 yılda yaptıkları hizmetleri referans olarak ortaya koyduklarını belirterek, diğer siyasi parti ve ittifaktan da vatandaşa hizmet odaklı bir seçim kampanyası yürütmesini beklediklerini dile getirdi.

Rakiplerinin parti içi koltuk krizleriyle, aday belirleme sürecinde yaşanan olumsuzluklarla, tepeden inme adaylarla, belediyelerde rant kavgalarıyla vatandaşın karşısına çıktığını savunan Dağ, bu sürecin İzmir halkının kafasında soru işaretleri oluşturduğunu ve birçok kişide endişeler yarattığını söyledi.

CHP'nin İzmir adaylarının partiden gelen şantaj ve tehditlere maruz bırakıldığını iddia eden Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in HDP ile yakın bir çizgide olduğunu artık kamuoyunun bildiğini belirtti.