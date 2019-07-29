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Tunç Soyer: Kardeşim gönüllü olarak hizmet veriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li başkanların yönettiği bazı belediyelerde tartışma konusu olan akraba atamalarına yönelik yaptığı açıklamada, "Ankara’ya bakarsanız, akrabaların yakınların nerelerde hangi görevlere getirildiklerini görürsünüz.

Tunç Soyer: Kardeşim gönüllü olarak hizmet veriyor

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li başkanların yönettiği bazı belediyelerde tartışma konusu olan akraba atamalarına yönelik yaptığı açıklamada, "Ankara’ya bakarsanız, akrabaların yakınların nerelerde hangi görevlere getirildiklerini görürsünüz. İzmir’de buna ne ilçe belediye başkanlarımız ne biz asla sıcak bakmıyoruz" dedi. Soyer, kardeşinin Büyükşehir Belediyesi ve İZVAK’ta gönüllü olarak hizmet verdiğini söyledi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bazı CHP’li belediye başkanlarının, belediyenin çeşitli birimlerinde yakınlarını, bazı partilileri istihdam etmesine yönelik başlayan tartışmalar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’de iklimin çok değiştiğini söyleyen Soyer, "Ankara’ya bakarsanız, akrabaların yakınların nerelerde hangi görevlere getirildiklerini görürsünüz. İzmir’de buna ne ilçe belediye başkanlarımız ne biz asla sıcak bakmıyoruz. Zaten herkes siyasi iklimde ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Sıkıntı olmaz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçen hafta turizmciler ile yaptığı toplantıya kardeşi Onur Soyer’i de götürdüğünü ileri sürerek, "Son günlerde yaşanan hadiselere baktığımızda, şehrimizin ne yazık ki ilçe belediyelerindeki usulsüzlükler ve nepotizmle ülke gündemini meşgul ettiğini görüyoruz" sözlerine yanıt veren Soyer, şunları söyledi:
"Hiç öyle bir şey yok. Gönüllü olarak hizmet veriyor. Benim 30 yıllık kardeşim, beraber turizm yaptık. Büyükşehir Belediyesi ve İZVAK’ta gönüllü olarak hizmet veriyor."

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Tunç Soyer: Kardeşim gönüllü olarak hizmet veriyor

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