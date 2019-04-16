Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de ziyaret etti.

İzmir'de Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk kez Ankara'ya geldi. Başkan Soyer, beraberinde ilçe belediye başkanlarıyla birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de ziyaret etti. CHP TBMM Grup Yönetim Salonu'nda yaklaşık yarım saat süren toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel bir toplantı oldu. Demokrasinin güzelliği de bu. Geldiler Ankara'ya, burada belirli yerleri ziyaret edecekler. Anıtkabir'e gidecekler. Daha sonra İzmir'e dönecekler. Hepsinin morali çok iyi. Hizmet verme aşkıyla doldular. Dolayısıyla güzel şeyler yapacaklar, göreceksiniz" dedi.

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