Tunç Soyer, Ödemiş'te tarım projelerini açıkladı

Umut KARAKOYUN/(ÖDEMİŞ)- İZMİR (DHA)İZMİR'de Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Tunç Soyer, 'İkinci Cemre' adını verdiği kırsal kalkınma projelerini, Ödemiş ilçesinde düzenlediği toplantı ile tanıttı. Hükümetin yapmadığını savunduğu tarım planlama politikasını, İzmir'de uygulayacaklarını söyleyen Soyer'e kepenek ile fes hediye edildi.

Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Tunç Soyer, tarım ve kırsal kalkınma projelerini, 'İkinci Cemre' adını verdiği tanıtım toplantısında paylaştı.

Ödemiş ilçesindeki Hükümet Konağı'nın bahçesinde yapılan toplantıya, CHP'nin İzmir milletvekilleri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Millet İttifakı'nın İYİ Partili Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran ve Kiraz Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Avşar ile çok sayıda kişi katıldı. Soyer, sahneye çıktığında çalan 'İzmir'in kavakları' şarkısına eşlik etti. Daha sonra kalabalığı selamlayan Tunç Soyer, tarım ve kırsal kalkınma ana başlığı altında hazırlanan 28 projeyi açıkladı. İzmir'in toprağını güçlendirmek ve zenginleştirmek için geldiklerini söyleyen Soyer, İzmir'in kırsal kalkınmanın başkenti olacağını kaydetti.

'BİZ HAYATINIZI İYİLEŞTİRMEYE GELİYORUZ'

"Bu güzel memlekette sizinle buluşmak çok güzel" diyen Tun Soyer, "Ben 9-10 yaşlarındayken Yerli Malı Haftası yapardık. Biz 'tahıl ambarıyız' derlerdi. Biz de gurur duyardık. Dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik. Sonra bir şey oldu. Ne oldu bilmiyoruz. Büyük kuraklık, felaketler de olmadı. Sonra biz saman, yeşil mercimek, et ithal etmeye başladık. Tuhaf bir şey oldu. Topraklar bereketini kaybetmedi ama biz bu noktaya geldik. Büyüklerimiz böyle takdir ettiler demek ki ama bu bir kader değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde olmayan muazzam bir şey yaptı. Tarıma el verdi, üreticinin yanında durdu. Şimdi biz Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bıraktığı yerden devam edeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. İzmir köklü bir kent. Bu kökler Menderes'ten, Bakırçay'dan ve Gediz havzalarından besleniyor. İzmir çok güçlü bir ağaç. Biz yeni filizler, yeni dallar belirleyeceğiz. Biz hayatınızı iyileştirmeye geliyoruz" diye konuştu.

'BİZ ARTIK BU TOPRAKLARDA ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNE ÇIRAK ÇIKMAYACAĞIZ'

İzmir'i Akdeniz'in öncü kenti yapacaklarını söyleyen Tunç Soyer, "Tarım olmadan olmaz. Türkiye'nin hiçbir sorunu tarımın sorunları çözülmeden çözülemez. Şimdi size anlatacağım 28 projenin tamamı girdi maliyetinizi düşürmek, pazarlama kabiliyetinizi geliştirmek ve tüm İzmirlileri sağlıklı gıda ile buluşturmak için. Biz buna 'yerelde kalkınma' diyoruz. İzmir'i kooperatifler şehri yapacağız" dedi. Yerel tohumlar için merkezler kuracaklarını anlatan Soyer, şunları söyledi:

"Ücretsiz fidan dağıtımına devam edeceğiz. Alım garantili tohum üretimini başlatacağız. Yerli tohum takas şenliklerini büyüteceğiz. Kadim tarım ürünlerine destek vereceğiz. Dağ köylerinde doğanın katkısıyla kendi kendine yetişen ürünler var. Tarım ürünleri işleme tesisleri kuracağız. Tarıma katma değer sağlamak zorundayız. Tarım ürünü artık tek başına tarım ürünü kalarak, değerinin karşılığını bulamıyor. Mutlaka işlemek gerekiyor. Seferihisar'da mandalina sadece ağaçtan toplanıp, satılıyordu. Biz bunu geliştirdik. O kadar çok yan ürün yaptık ki. Gazozunu, marmelatını, kolonyasını, şarabını, likörünü, esansını, hepsini yaptık. Kuruttuk. 20 yıldır 50 kuruş ile 1 lira arasında satılıyordu. Şu anda 1 kilogramını 6,6 TL'den satıyoruz. Bütün tarım ürünleri için bu çalışmayı yapmak zorundayız. Tarım ürününü mutlaka sanayi ürününe dönüştürmek zorundayız. Patent çalışmalarını yapmak zorundayız ve yapacağız. Biz artık bu topraklarda ürettiğimiz ürüne çırak çıkmayacağız. İspanya, İtalya'nınkinden çok daha güçlü bir şekilde, dünyaya biz satacağız. İhracatı mutlaka bu ürünlerle buluşturacağız."

ÖDEMİŞ'E SÜS BİTKİLERİ VAADİ

Ödemiş'te süs bitkileri ve peyzaj fuarı yapacaklarını açıklayan Soyer, "İyi tarım uygulamalarını geliştireceğiz. En az üç tane organize tarım ihtisas bölgesi yapacağız. Verilecek teşvik ve desteklerle daha büyük yatırımcıları çekeceğiz. Bu bölgeyi tarım endüstrisi için cazip hale getireceğiz. Üniversitelerle işbirliği içinde çalışacağız. Bergama'nın Kozak Yaylası'nda çam fıstığında yaşadığımız sıkıntıyı ve benzerlerini çözeceğiz. 380 bin ağacımıza musallat olan kanseri mutlaka yeneceğiz. 2019'dan itibaren üniversitelerimizle, odalarımızla, üreticimizle planlı üretime geçiyoruz" dedi.

'HÜKÜMETİN YAPMADIĞI TARIM PLANLAMA POLİTİKASINI İZMİR'DE UYGULAYACAĞIZ'

Hükümetin yapmadığını savunduğu tarım planlama politikasını, İzmir'de uygulayacaklarını kaydeden Tunç Soyer, şunları anlattı:

"Ödemiş de, Kiraz da, Beydağ da iyi olacak. Biz hayatınızı iyileştirmeye geliyoruz kardeşim. Mezbahalar yapacağız. Verimli çalışmayanları, verimli hale getireceğiz. Hayvan üreticisi, iki baş hayvanını kesecek, parasının tamamını yola veriyor. Et entegre tesislerimiz ilçelerde olacak. İzmirliyi halk et, halk ekmek, halk gıda, halk balık ile buluşturacağız. Üreticimiz üretecek, tüketicimiz sağlıklı, temiz gıdaya kavuşacak. İzmirli'nin arka sıralarındakiler, sağlıklı ve ucuz gıdaya sizin ürünlerinizle ulaşacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunu organize edeceğiz. Esnafla birlikte çalışacağız. Alım garantili buğday, zeytin, süt ürünleri ile yapacağız. Aziz Kocaoğlu'nun 'Süt Kuzusu Projesi'yle şu an 135 bin aileye süt gidiyor. Bunu 250 bin aileye çıkaracağız. Tire Süt Kooperatifi'nin yanında Ödemiş'teki, Tire'deki, bütün ilçelerdeki süt üretici kooperatiflerinden alacağız. Sütü İzmir'de her yerden alacağız. Bu sayıyı her gün yükselteceğiz. Köylerin ekonomisini kalkındıracağız. Bütün dünyada tarım aynı zamanda bir turizm aracıdır. İnsanlar dünyanın her yerinden gelir, tarım arazilerinde ürünün nasıl yetiştiğini görmek ister. Oradaki lezzetlerden tatmak ister. Mümkünse o köyde konaklamak ister. Biz bunu niye yapmıyoruz? Olağanüstü iklim, birbirinden güzel köylerimiz var. Turisti niye buraya getiremiyoruz? Bunlar kader değil. Başka bir tarım, turizm mümkün. Ben bu nedenle siyaset yapıyorum. Potansiyelimiz çok güçlü. Biz bunları kullanmıyorsak bu bizim kaderimiz değil. Başkası mümkün. Köylerimizi turizmle buluşturacağız. Türkiye'nin her yerinden insanlar İzmir'in köylerine gelecek. Siz ürününüzü satmak için uğraşmayacaksınız, onlar alacak. Tarım üniversitesi kuracağız. Şan olsun diye yapacağız ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacağız."

NİHAT ZEYBEKCİ'YE YANIT

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci'nin tarım projelerine yönelik yaptığı açıklamaları da hatırlatan Tunç Soyer, "Zeybekci, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tarım şirketi kuracağını açıklamış. Aramızda çok önemli bir uçurum, fark var. İzmir'deki tarımı bir holding ve şirkete taşıyacakmış. Tamamen farklı olduğumuz nokta bu. Şirketler sadece kar, bilanço üzerinden yürür ve sonunda işçisi tarım işçisidir. Şirketlerin yöneticileri gelir gider, yeni belediye başkanları olur, bugün öyle olur başka gün başka türlüsü olur. Ama kooperatif öyle değil. Kooperatif toprağın bereketini paylaşmak, refaha ortak olmaktır. Aramızdaki fark bu. O sizi tarım işçisi yapmak istiyor, biz sizi bu refaha ortak yapmak istiyoruz. Şirketten, holdingden anlarlar eyvallah. Biz kooperatiften anlarız. Biz kooperatiflerimizi büyüteceğiz. Size söz veriyorum, bu topraklardaki yaşam kaliteniz büyüyecek. Bu topraklarda yaşamaktan gurur duyacaksınız. İzmir'i kırsal kalkınmanın başkenti yapacağız. Köylü milletin efendisidir diyecek. Tüm millet de bunu İzmir'den bir kez daha hatırlayacak" diye konuştu.

'MİLLET İTTİFAKI OLARAK SÖZ VERDİK, AYRIM YAPMADAN HİZMET'

Millet İttifakı'nın Ödemiş Belediye Başkan adayı CHP'li Mehmet Eriş de, "Çiftçinin sorunlarına değer vererek, çözüm üretmek, tarımın kalbi olan Ödemiş'te bunların paylaşılması bölgemiz adına çok önemli. Tarımı sevmek böyle olur. Ekonomik sıkıntılarımız var. Hayvancılıkta, tarımda, gübrede, mazotta dert var. Ama en büyük dert ocakta kaynayan tencerede var" dedi. Konuşmaların ardından İzmir İl Köy-Koop Başkan Yardımcısı Mustafa Gerçek ve Tarım Yazarı Tuncay Beybağ, Tunç Soyer'e kepenek ile fes hediye etti. Soyer ve eşi Neptün Soyer, sahnede dans ederek, programı sonlandırdı.