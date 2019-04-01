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Tunç Soyer, sosyal medyadaki unvanını güncelledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tunç Soyer, sosyal medya hesabı Twitter’daki unvanını güncelledi.

Tunç Soyer, sosyal medyadaki unvanını güncelledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tunç Soyer, sosyal medya hesabı Twitter’daki unvanını güncelledi. Soyer, profil bilgisinde yer alan unvanını güncelleyerek ’İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’ yazdı.
Türkiye geneli ve İzmir’de dün gerçekleşen 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 58 oranında oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
Sonuçların açıklanmasının ardından Tunç Soyer, sosyal medya hesabındaki profilini güncelledi. Soyer, daha önce ‘Seferihisar Belediye Başkanı’ olarak yer alan Twitter hesabındaki bilgileri güncelleyerek, ‘İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’ yazdı. Soyer’in profilinde konum bilgisi olarak da Seferihisar yer aldı.

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