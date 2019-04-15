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Tunç Soyer ve başkanlardan Ankara çıkarması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mazbatasını aldıktan sonraki ilk Ankara ziyaretini İzmir’deki ilçe belediye başkanlarının katılımı ile yarın gerçekleştirecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mazbatasını aldıktan sonraki ilk Ankara ziyaretini İzmir’deki ilçe belediye başkanlarının katılımı ile yarın gerçekleştirecek. Başkanlar; Anıtkabir, CHP Genel Merkezi ve İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarın Ankara’yı ziyaret ederek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programa 30 ilçe belediye başkanı ve eşleri davet edildi. Saat 17.00’de düzenlenecek Anıtkabir programı öncesinde ise Millet İttifakı çatısı altında seçilen İzmirli başkanlar, saat 14.30’da CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacak. Heyetin bir sonraki durağı İYİ Parti Genel Merkezi olacak. Heyet, saat 16.00’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.

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