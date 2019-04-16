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Tunç Soyer'den Anıtkabir ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:32 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 ilçenin belediye başkanıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 ilçenin belediye başkanıyla Anıtkabir ziyaretinde bulundu.

Soyer, havanın yağışlı olması sebebiyle Aslanlı Yol yerine Misak-ı Milli Kulesi'nden yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Soyer, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Soyer, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atam, Sayın Genel Başkanım;

Bugün huzurunuza 5 yıl için görev yapmak üzere 31 Mart 2019 tarihinde seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve 25 ilçenin başkanlarıyla söz vermeye geldik.

Biliyoruz ki özgürlük nefes kadar hayatidir ve bu topraklarda 100 yıldır özgürce nefes alıyorsak, sizin sayenizdedir. Rahat uyuyun, emanetinizi canımız gibi koruyacağız.

Bunun yolunun birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktan geçtiğini öğrendik. O nedenle birbirimize sımsıkı sarılıp yurtta barış, cihanda barış şiarıyla kardeşlik mayasını çoğaltacağız.

Akıl, vicdan ve cesaretle devrimlerinizin aydınlığından feyz alıp, İzmir'i dünyanın en müreffeh kentlerinden biri yapacağız. Yılmayacağız, yorulmayacağız, çok çalışacağız. Biliyoruz ki siz İzmir'in güzel kalpli insanlarının her daim yüreğindesiniz. Gücümüzün kaynağı, bu aziz hatıranıza şerefle ve gururla sahip çıkacağız. Asla unutmayacağız ki egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Soyer ve beraberindekiler daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

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