HABER

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, ‘Engelsiz İzmir Buluşması’ kapsamında tekerlekli sandalyeye binerek Lozan Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na geçti.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, ‘Engelsiz İzmir Buluşması’ kapsamında tekerlekli sandalyeye binerek Lozan Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na geçti. Yol boyunca zorlandığını belirten Soyer, yaşanılan sorunların sadece İzmir’de değil, Türkiye genelinde olduğunu belirtti.
Seferihisar Belediye Başkanı ve Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, ‘Engelsiz İzmir Buluşması’ kapsamında dikkat çeken bir farkındalığa imza attı. Lozan Meydanı’ndan tekerlekli sandalyeye binen Soyer, buradan Gündoğdu Meydanı’na geçti. Soyer’e, İzmir’deki engelli vatandaşlar da destek verdi.

"Samimi olduğumuzu bilmenizi isterim"
Sözlerine "Güzel bir İzmir sabahından güzel olmayan anılarla başlıyoruz güne" diyerek başlayan Soyer, "Yaklaşık bir saatte yapmaya çalıştığımız şey, İzmir’de yaşayan engelli kardeşlerimizin bu güzel İzmir’de karşılaştıkları sorunlar, dertler, sıkıntılarla ilgili bir farkındalık sağlamaktı. Hem o sorunları daha yakından tespit etmek, hem de bu yaşanan sorunlarla ilgili olarak tüm İzmirlileri haberdar etmekti. Engelli hakkı sadece bir hayırseverlik meselesi değildir. Engellilerimizin hakları var ve biz o hakları en uygun şekilde kullanmalarını mümkün kılmak zorundayız. Büyükşehir belediyesi olarak bundan sonra üzerimize düşeni daha fazla yapacağız. Nasip olur da başkan seçilirsem mutlaka hem bu farkındalığı artıracağız, hem de burada engelsiz yaşamı mümkün kılmak için daha çok çabalayacağız. 30 ilçemizde engelsiz birimleri engellilerle birlikte çalışmaları daha da güçlendireceğiz. Bu şehirde yaşarken onların da gurur duymalarını ve mutlu olmalarını sağlayacağız. Bunlar mümkün. Küçücük dokunuşlarla düzeltilebilir. Ama asıl mesele İzmir’de yaşayan herkesin bu farkındalığa sahip olması. Herkesin engellilerin bu kentte yüz yüze kaldıkları mağduriyetlerle ilgili haberdar olması lazım. Engelli kardeşlerimizin yüzlerinin daha çok güleceğine inanıyorum. Bu konuda gerçekten samimi olduğumuzu bilmenizi isterim. İzmir engelliler için de güzel bir şehir olmalı" diye konuştu.

"Birçoğu ’mış gibi’ yapmak"
Soyer, yol boyunca zorlanıp zorlanmadığı ile ilgili de "Bu sadece bu kentle ilgili değil. Tüm memleketimizde bir duyarsızlık var. Yapılan çalışmalar gerçekten yetersiz. Yola çekine sarı şeritler, kaldırımlarda rampalar; birçoğu ‘mış gibi’ yapmak. Kriterler çok net aslında. Bunu harfiyen uygulamamız lazım. Bu sadece İzmir ile ilgili bir mesele değil. Türkiye’de engellilerle ilgili farkındalığı artırmak zorundayız. Tekerlekli sandalye kullanmak yorucu, kolay değil. Ben İzmirlilerin hem vicdanlı hem de bilinicinin çok yüksek olduğunu biliyorum. İzmirlilerle engelliler için yaşanabilir bir kent sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Soyer’in konuşmasının ardından engelli bireyler tekerlekli sandalyeleri ile dans gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Soyer, engellilere çiçek takdim etti.

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Meteoroloji'den son açıklama: Marmara'da sıcaklık artıyor

Son açıklama az önce geldi! Artacak

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

'Mayalılar' hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

'Mayalılar' çetesinin son üyesi de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.