HABER

Tunç Soyer’e Sivas’tan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Sanki Sivas’ta yaşıyoruz” sözleri Sivaslıları kızdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Sanki Sivas’ta yaşıyoruz” sözleri Sivaslıları kızdırdı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Soyer’i tüm Sivaslılardan özür dilemeye davet etti.
Bilgin, Soyer’e cevaben yaptığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de turizmin gelişmemesini anlatırken bu sorunun asıl kaynağını bulmak yerine güzide şehrimizin adını kullanarak, ‘Sanki Sivas’ta yaşıyoruz.’ sözleriyle asla kabul edemeyeceğimiz bir dil kullanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Sivas’ın Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, Milli Mücadele’nin başlatıldığı ve bu ülkenin kurucu şehri olduğunu, Selçuklu döneminde çeşitli bilimlere merkezlik yaptığını, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir eyalet merkezi olduğunu, sazıyla sözüyle ve tarihi zenginlikleriyle bir kültür şehri olduğunu, Aşık Veysel’in, Pir Sultan Abdal’ın, Aşık Ruhsati’nin memleketi olduğunu unuttuğunu sanıyorum. Sivas; tarihin her döneminde önemini koruyan, bugün de insanların hoşgörü ve barış içerisinde birbirine saygılı bir şekilde yaşadığı, tarih ve kültürün harmanlandığı bir şehirdir. İzmir, ülkemizin gözbebeği illerinden birisidir. Ancak İzmir’in belediyecilik anlamında hangi konumda olduğu da gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda bilinmektedir. Sultanşehir Sivas’ımızı görebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i Sivas’ımıza davet ediyorum. Soyer, her gelen insanın hayran kaldığı şehrimizin meydanını, temizliğini, mesire alanlarını, altyapısını hatta mezarlık dönüşümünü yerinde inceleyebilir ve bizlerden belediyecilik anlamında fikir alabilir. İnanıyorum ki böyle bir geziyle hem güzel şehrimiz Sivas’ı yakından tanıma fırsatı bulur hem de sözlerinin maksadını aştığını, Sivas’ın kafasında oluşturduğu algı gibi değil de medeniyetlerin beşiği olduğunu kavrar. Sonuç olarak; Soyer’den, il sınırları içinde 650 bin, dünya genelinde 7 milyon nüfusa sahip olan Sivas’ımızla ilgili yaptığı talihsiz açıklama nedeniyle tüm Sivaslılardan özür dilemesini bekliyorum” dedi.

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Vosvos tutkunları Bursa'da buluştuVosvos tutkunları Bursa'da buluştu
Traktör sürücüsü kalp krizinden öldüTraktör sürücüsü kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

Emirhan'ın feci ölümü

Emirhan'ın feci ölümü

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

İstanbul'daki hırsızın kamera görüntüleri şoke etti

Gören inanamadı! Örümcek adam gibi

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.