HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tunca Nehri’nde korkutan görüntü

Tunca Nehri’nde korkutan görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Edirne’de, üzerindeki tarihi taş köprü gerdanlıkları ile kente eşsiz güzellikler katan nehirlerden olan Tunca Nehri, bu kez görüntüsü ile endişe veriyor.

Tunca Nehri’nde korkutan görüntü

Edirne’nin eşsiz güzelliği Tunca Nehri, duyarsız vatandaşların attıkları çöplerle adeta çöp nehre döndü. Tunca nehri, bir yandan da kuraklıkla boğuşuyor. Uzun yıllar sonra nehir üzerinde oluşan yeşil yosun tabakası ise vatandaşı şaşırtıyor.

YEŞİL ÇÖP ADALARI OLUŞTU

Edirne’de bulunan Tunca Nehri, su debisinin en düşük günlerini yaşıyor. Bölgedeki yağışların azlığı nedeniyle dip seviyelere düşen su debisi nedeniyle, yıllar sonra nehir de ilk kez alg patlaması (su yosunu) oluştu. Nehir kenarında vakit geçiren duyarsız vatandaşların da adeta çöplüğüne dönen nehirde, su yerine boş şişeler ve çöplerden, yeşil çöp adaları oluştu.

Vatandaşlar, söz konusu yosun tabakasına ilk kez şahit olduklarını belirterek, “Daha önce bu şekilde valla görmedim. Çok pis ama öyle bir sıkıntısı var. Eskiden bu kadar değildi sanki, durum kötü yani. Koku da var. Kuşlar pisliğin içindeler. Ben balık olsam yaşamam burada. Aslında devletten de bir şey beklememek lazım. Daha çok vatandaşlar kendilerinde aramalı problemi” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Kronik rahatsızlıklarına rağmen 80 yaşında koronavirüsü yendiKronik rahatsızlıklarına rağmen 80 yaşında koronavirüsü yendi
Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Eczane çalışanına böyle saldırdı
Korkunç olay! Eczane çalışanına böyle saldırdı
Kronik rahatsızlıklarına rağmen 80 yaşında koronavirüsü yendi
Kronik rahatsızlıklarına rağmen 80 yaşında koronavirüsü yendi
Drift yapan trafik magandası önce araziye uçtu, sonra araca çarptı
Faciaya ramak kala! Önce araziye uçtu, sonra...
Adana'daki Barınak Plajı'nda engelliler rampayla denize ulaşıyor
İşte engellerin kalktığı nokta! Bakın hangi plajda?
4 gün önce kayıp olmuştu, dut yiyerek hayatta kaldı
Şaşkına çeviren olayda hayat kurtaran dut ayrıntısı
Yol verme kavgasında gözü döndü, böyle öldürdü!
Yol verme kavgasında kan donduran anlar! Böyle öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.