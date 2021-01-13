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Tunca Nehri taştı, Meriç Nehri için alarm verildi

13.01.2021 03:00 | Son Güncelleme:
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Edirne’de etkili olan sağanak yağış sebebiyle 32 saatte debisi 18 kat artan Tunca Nehri’nin bazı köprüleri yatağından taştı.

Edirne’de etkili olan sağanak yağış sebebiyle 32 saatte debisi 18 kat artan Tunca Nehri’nin bazı köprüleri yatağından taştı. Polis köprüleri araç ve yaya trafiğine kapattı.

Edirne’de, 2 gündür etkili olan ve dün gece itibariyle etkisini artıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri arttı. DSİ verilerine göre, Tunca Nehri’nin debisi Suakacağı İstasyonu’nda Pazartesi akşam saatlerinde 12 metreküp/saniye ölçülürken, bu gece itibariyle 199 metreküp/saniye artarak 211 metreküp/saniyeye ulaştı. DSİ tarafından Tunca Nehri için ‘kırmızı alarm’ verildi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi bölgesindeki Fatih Köprüsü’nden akan Tunca Nehri’nin suyu yatağından taştı. Sarayiçi alanının bir kısmı da taşkının ilk dakikalarında sular içinde kaldı.

Yine Sarayiçi bölgesinde bulunan ve Tunca Nehri’nin aktığı Kanuni Köprüsü’nün taşmasına ramak kaldı.

Taşkın nedeniyle polis ekipleri tarafından Sarayiçi bölgesine giriş yapılmasını sağlayan köprüler trafiğe kapatılarak girişlere izin verilmiyor.

Meriç Nehri’nde de ‘sarı alarm’ verildi
DSİ verilerine göre Kirişhane İstasyonu’nda Pazartesi akşam saatlerinde su debisi 253 metreküp/saniye ölçülen Meriç Nehri’nin debisi yaklaşık iki kat artarak bu gece itibariyle 449 metreküp/saniye olarak ölçüldü. DSİ tarafından Meriç Nehri için ‘sarı alarm’ verildi.

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